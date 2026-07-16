Pobjeda Raiffeisena, prešao prag od 55 posto udjela u Addiko Bank

U odnosu na prethodnu objavu od 14. srpnja, kada je RBI kontrolirao 51,28 posto dionica, riječ je o rastu od više od četiri postotna boda u samo nekoliko dana

Austrijski Raiffeisen Bank International prvi je prešao ciljnu crtu u utrci za Addiko Bank. Kako navodi EQS News, zaključno s današnjim danom u 12 sati, austrijska banka prikupila je 55,32 posto dionica Addika tijekom svoje dobrovoljne javne ponude. Time je RBI premašio prag od 55 posto koji je postavio kao uvjet za uspješnost svoje ponude.

U odnosu na prethodnu objavu od 14. srpnja, kada je RBI kontrolirao 51,28 posto dionica, riječ je o rastu od više od četiri postotna boda u samo nekoliko dana. RBI ističe i da, unatoč zakonskoj mogućnosti povlačenja prihvata nakon poboljšanja konkurentske ponude Nove Ljubljanske banke (NLB) 24. lipnja, dosad nije zaprimljen nijedan zahtjev za povlačenje.

Podsjetimo, ALTA Grupa, u vlasništvu srpskog poduzetnika Davora Macure, a koja drži 9,63 posto dionica Addiko banke, ranije je potvrdila da ostaje pri odluci da svoje dionice ponudi u dobrovoljnoj javnoj ponudi RBI-ja.

Razdoblje prihvaćanja ponude produljeno je do 29. srpnja, nakon čega se očekuje objava konačnih rezultata ponude i nastavak postupka preuzimanja u skladu s primjenjivim regulatornim procedurama, stoji u priopćenju.

Sve je izglednije kako se NLB-u neće isplatiti što je za dionice Addiko Bank ponudio znatno više. NLB je isprva ponudio 29 eura, da bi početkom lipnja najveća slovenska banka povisila ponudu na 33,50 eura, 26,4 posto više od RBI-ja. Također, NLB je odgovorio i na RBI-jevo snižavanje praga uspješnosti: nakon što su Austrijanci spustili prag sa 75 na 55 posto, NLB je prag spustio na 50 posto, što je minimum koji dopušta austrijski zakon o preuzimanju.