Luisa Brumana: Svaki euro uložen u djecu donosi 10 puta veći povrat

Predstojnica UNICEF-a za Hrvatsku objašnjava da suradnja s privatnim sektorom donosi trajne promjene za bolji život i razvoj djece

Ove godine UNICEF, jedna od najpoznatijih svjetskih organizacija, obilježava osamdeset godina postojanja. Kao vodeća međunarodna organizacija koja se brine o djeci prisutan je u 190 zemalja i teritorija te se procjenjuje da je za njega čulo 90 posto svjetskog stanovništva.

Rad na terenu i najveći svjetski stručnjaci za dječje zdravlje, obrazovanje i zaštitu omogućuju humanitarnu pomoć s razvojnim rješenjima te gradnju održivih sustava, ne jednokratnih rješenja, istaknula je Luisa Brumana, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

U suradnji s vladama, najvećim svjetskim kompanijama, korporacijskim zakladama, privatnim organizacijama, malim i srednjim poduzetnicima te građanima, naglasila je, ostvaruju ciljeve održivog razvoja i pomoći djeci da prežive, napreduju i ispune svoj potencijal.