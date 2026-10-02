Geotermalni projekti ubrzavaju: Uloženo više od 120 milijuna eura

Od novih geotermalnih projekata u Hrvatskoj najdalje su odmaknuli Zagocha kod Slatine, Babina Greda, Lunjkovec–Kutnjak i Legrad 1

U posljednje tri godine istražne aktivnosti rezultirale su izradom i/ili ispitivanjem devet geotermalnih bušotina u kojima je potvrđena prisutnost geotermalne vode temperature dovoljne za proizvodnju toplinske ili električne energije, a trenutno su u tijeku istražne geotermalne aktivnosti na 23 istražna prostora na području Slavonije, Podravine, Međimurja i Pokuplja, doznajemo iz Agencije za ugljikovodike.