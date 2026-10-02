Biznis i politika

Geotermalni projekti ubrzavaju: Uloženo više od 120 milijuna eura

2. listopada 2026.
Babina Greda, Enna geotermalno istražno postrojenje.

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foto Boris Ščitar
Dražen Katalinić
Dražen Katalinić
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Od novih geotermalnih projekata u Hrvatskoj najdalje su odmaknuli Zagocha kod Slatine, Babina Greda, Lunjkovec–Kutnjak i Legrad 1

U posljednje tri godine istražne aktivnosti rezultirale su izradom i/ili ispitivanjem devet geotermalnih bušotina u kojima je potvrđena prisutnost geotermalne vode temperature dovoljne za proizvodnju toplinske ili električne energije, a trenutno su u tijeku istražne geotermalne aktivnosti na 23 istražna prostora na području Slavonije, Podravine, Međimurja i Pokuplja, doznajemo iz Agencije za ugljikovodike.

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#Agencija Za Ugljikovodike#Geotermalne Bušotine#Eksploatacijska Polja#Toplinska Energija#Električna Energija#Enna Geo#Ina
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