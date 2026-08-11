Biznis i politika

Ministarstvo otkrilo tko gubi pravo na casino, no ne i tko ga dobiva

11. kolovoza 2026.
casino, kasino, igre na sreću, klađenje
foto Shutterstock
Jozo Knez
Jozo Knez
Dodajte lidermedia.hr u omiljeni Google izvor

Ministarstvo je otkrilo koja tri društva gube pravo na casino, no vlasničku strukturu novih koncesionara neće objaviti

Ministarstvo financija krajem je svibnja raspisalo javni natječaj za dodjelu prava priređivanja igara na sreću u casinima za pet trgovačkih društava, na razdoblje od čak petnaest godina, počevši od 27. listopada 2026. Natječaj se naslanja na odluku Vlade prema kojoj ukupno dvadeset društava u Hrvatskoj smije priređivati igre na sreću u casinima, a ovih pet mjesta dio je te kvote.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Ministarstvo Financija#Vlada Republike Hrvatske#Igre Na Sreću#Casina#Javni Natječaj#Koncesije#Tržišna Konkurencija#Transparentnost#Zakon O Igrama Na Sreću#Društvena Odgovornost
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right