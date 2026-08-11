Ministarstvo otkrilo tko gubi pravo na casino, no ne i tko ga dobiva

Ministarstvo je otkrilo koja tri društva gube pravo na casino, no vlasničku strukturu novih koncesionara neće objaviti

Ministarstvo financija krajem je svibnja raspisalo javni natječaj za dodjelu prava priređivanja igara na sreću u casinima za pet trgovačkih društava, na razdoblje od čak petnaest godina, počevši od 27. listopada 2026. Natječaj se naslanja na odluku Vlade prema kojoj ukupno dvadeset društava u Hrvatskoj smije priređivati igre na sreću u casinima, a ovih pet mjesta dio je te kvote.