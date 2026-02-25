Vedrana Jelušić Kašić otišla u najveću Intesinu banku izvan Italije

Hrvatska bankarica imenovana je izvršnom direktoricom u slovačkoj VÚB banci koja raspolaže imovinom od 25 milijardi eura

Vedrana Jelušić Kašić, dosadašnja članica Uprave Privredne banke Zagreb (PBZ), odlazi u Slovačku gdje je preuzela jedan od ključnih resora u najvećoj podružnici Intesa Sanpaolo banke izvan matičnog talijanskog tržišta. Kako je objavila na svom LinkedIn profilu, Jelušić Kašić imenovana je izvršnom direktoricom u VÚB banci (Všeobecná úverová banka) s imovinom od 25 milijardi eura.

Hrvatska bankarica s dugogodišnjim iskustvom u sektoru vodit će korporativno poslovanje VÚB banke u Slovačkoj te koordinirati kreditno poslovanje podružnice Intesa Sanpaolo u Češkoj. Slovačko i češko tržište poznaje još iz vremena kada je upravljala dijelom financijskog portfelja Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) usmjerenog razvoju poljoprivrednog poslovanja. Njezino imenovanje još mora potvrditi slovačka središnja banka.

Karijerni put Vedrane Jelušić Kašić započeo je u Raiffeisen banci gdje se 1997. zaposlila kao analitičarka u odjelu investicijskog bankarstva. Već godinu kasnije odlazi u London na mjesto analitičarke u EBRD-u, a njezina karijera bit će još godinama vezana za tu instituciju. Već 1999. preuzela je dužnost operativne voditeljice u sektorima industrije, trgovine i agribiznisa.

Na toj je poziciji vodila financiranje 17 projekata s ključnim industrijskim partnerima s vrijednošću preko 300 milijuna eura. Od 2007. do 2013. postaje direktorica u tom odjelu, a u ključne doprinose na toj poziciji valja ubrojiti vođenje transakcija s Atlantic Grupom, uključujući kreditiranje i vlasničko ulaganje preko Zagrebačke burze pri preuzimanju slovenske Droge Kolinske.

Od 2013. do 2018. bila je na poziciji regionalne direktorice EBRD-a za Hrvatsku, Sloveniju, Slovačku i Mađarsku. Na toj je poziciji bila zadužena za generiranje novog poslovanja do 500 milijuna eura godišnje i upravljanje portfeljem od 150 investicija ukupne vrijednosti iznad 2,35 milijardi eura.

Nakon odlaska iz EBRD-a prelazi u konzultantsku kuću Deloitte na poziciju partnerice. Na toj poziciji kao najveći uspjeh treba istaknuti pripremu poslovnog plana i sindiciranog kredita od 100 milijuna eura za Orbico od četiri međunarodne komercijalne banke, uključujući Zagrebačku banku, Privrednu banku Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Erste banku. Iz Deloittea odlazi 2021. u Upravu PBZ-a.