Vugrinčić: Ove godine otvaramo poljsko tržište, a u planu je još jedno

Trenutačno radimo na ulasku na poljsko tržište. U planu je pokrenuti novi ETF koji će pratiti glavni indeks na Varšavskoj burzi

Prošla, 2025. godina bila je najbolja dosad za tržište ETF-ova (engl. exchange traded fund, investicijski fond koji obično prati neki burzovni indeks). Globalna imovina u tim investicijskim proizvodima narasla je na oko 19,85 bilijuna dolara, što je gotovo 34 posto više nego godinu prije, a neto priljevi dosegnuli su rekordnih 2,3 bilijuna dolara. Pasivno investiranje dodatno se učvrstilo kao dominantan trend, potaknuto snažnim rastom tehnološkog sektora, optimizmom u vezi s umjetnom inteligencijom i promjenama u ponašanju investitora, osobito u Europi. O razlozima rekordne godine za ETF-ove, očekivanjima za 2026., ulozi regionalnih tržišta, ali i o razvoju ETF industrije u Hrvatskoj i regiji razgovarali smo s Krešom Vugrinčićem, predsjednikom Uprave tvrtke InterCapital ETF.

Prošla godina bila je iznimno dobra za ETF-ove. Koji su ključni razlozi za to?

– Glavna vodilja tog dobrog performansa na globalnoj razini još je umjetna inteligencija. Nakon prvog vala razvoja sada vidimo drugi val vezan uz implementaciju umjetne inteligencije te očekujemo rast profita i produktivnosti povezan s AI-jem. Osim toga, makroslika je prošle godine općenito bila dobra. Stope rasta u prošloj, a tako bi trebalo biti i u ovoj godini, također su bile dobre, a nezaposlenost je još relativno niska. Tu je, naravno, i visoka potrošnja, koja već godinama pokreće globalnu ekonomiju. Sve u svemu, vlada optimizam. U našoj su regiji dominirali neki drugi sektori u odnosu na SAD, ali optimizam dolazi iz tehnološkog sektora te se i kod nas očituje efekt tog optimizma. Na domaćem se tržištu već nekoliko godina očituje rast profita, iako ne nužno povezan s AI pričom, no upravo zato je taj rast poprilično zdrav. Ne smije se zaboraviti i rast realnih plaća, bez obzira na visoke stope inflacije, koji omogućuje visoku potrošnju.

Očekuje li se neka drastična promjena u 2026.?

– Optimistični smo i smatramo da će se pozitivan trenutak nastaviti i u ovoj godini, osim ako se dogodi nešto nepredvidljivo kao što je trenutačna situacija s Grenlandom ili neke druge nesigurnosti jer tržište to ne voli i mogao bi se poljuljati sentiment. Ali ako stavimo po strani nepredvidljive situacije, ostali uvjeti za dobru godinu su tu. Početak godine je već bio u plusu. Rumunjska i Slovenija od početka godine rasle su više od 10 posto, tako da očekujemo jako dobru godinu, pod uvjetom da globalno sve bude stabilno.