Razgovor

Vugrinčić: Ove godine otvaramo poljsko tržište, a u planu je još jedno

8. veljače 2026.
Krešo Vugrinčić

Krešo Vugrinčić

foto Boris Ščitar
Anamarija Mujanović
Anamarija Mujanović

Trenutačno radimo na ulasku na poljsko tržište. U planu je pokrenuti novi ETF koji će pratiti glavni indeks na Varšavskoj burzi

Prošla, 2025. godina bila je najbolja dosad za tržište ETF-ova (engl. exchange traded fund, investicijski fond koji obično prati neki burzovni indeks). Globalna imovina u tim investicijskim proizvodima narasla je na oko 19,85 bilijuna dolara, što je gotovo 34 posto više nego godinu prije, a neto priljevi dosegnuli su rekordnih 2,3 bilijuna dolara. Pasivno investiranje dodatno se učvrstilo kao dominantan trend, potaknuto snažnim rastom tehnološkog sektora, optimizmom u vezi s umjetnom inteligencijom i promjenama u ponašanju investitora, osobito u Europi. O razlozima rekordne godine za ETF-ove, očekivanjima za 2026., ulozi regionalnih tržišta, ali i o razvoju ETF industrije u Hrvatskoj i regiji razgovarali smo s Krešom Vugrinčićem, predsjednikom Uprave tvrtke InterCapital ETF.

Prošla godina bila je iznimno dobra za ETF-ove. Koji su ključni razlozi za to?

– Glavna vodilja tog dobrog performansa na globalnoj razini još je umjetna inteligencija. Nakon prvog vala razvoja sada vidimo drugi val vezan uz implementaciju umjetne inteligencije te očekujemo rast profita i produktivnosti povezan s AI-jem. Osim toga, makroslika je prošle godine općenito bila dobra. Stope rasta u prošloj, a tako bi trebalo biti i u ovoj godini, također su bile dobre, a nezaposlenost je još relativno niska. Tu je, naravno, i visoka potrošnja, koja već godinama pokreće globalnu ekonomiju. Sve u svemu, vlada optimizam. U našoj su regiji dominirali neki drugi sektori u odnosu na SAD, ali optimizam dolazi iz tehnološkog sektora te se i kod nas očituje efekt tog optimizma. Na domaćem se tržištu već nekoliko godina očituje rast profita, iako ne nužno povezan s AI pričom, no upravo zato je taj rast poprilično zdrav. Ne smije se zaboraviti i rast realnih plaća, bez obzira na visoke stope inflacije, koji omogućuje visoku potrošnju.

Očekuje li se neka drastična promjena u 2026.?

– Optimistični smo i smatramo da će se pozitivan trenutak nastaviti i u ovoj godini, osim ako se dogodi nešto nepredvidljivo kao što je trenutačna situacija s Grenlandom ili neke druge nesigurnosti jer tržište to ne voli i mogao bi se poljuljati sentiment. Ali ako stavimo po strani nepredvidljive situacije, ostali uvjeti za dobru godinu su tu. Početak godine je već bio u plusu. Rumunjska i Slovenija od početka godine rasle su više od 10 posto, tako da očekujemo jako dobru godinu, pod uvjetom da globalno sve bude stabilno.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Etf#Ulaganje#Financijska Tržišta#Intercapital#Krešo Vugrinčić
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right