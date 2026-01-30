Zlato ostaje sigurno utočište u nesigurnim vremenima

Povijesno se zlato pokazalo kao jedan od najefikasnijih i najsigurnijih instrumenata očuvanja vrijednosti, s prosječnim godišnjim rastom od 11,7 posto

U okolnostima u kojima je cijena zlata dosegnula rekordne razine sve se češće postavlja pitanje što mali ulagači očekuju u sljedećem razdoblju. Hoće li se uz pojačane globalne neizvjesnosti i dalje zadržati ovako velik interes za zlato kao sigurno utočište? Zlato i dalje zadržava tu ulogu u uvjetima pojačanih geopolitičkih napetosti, inflacijskih pritisaka i neizvjesnosti na financijskim tržištima. U takvom okružju mali ulagači sve više traže jasnije signale i stručna tumačenja koja bi im pomogla procijeniti je li aktualan rast zlata prilika za dodatno pozicioniranje. Najvažnije pitanje svih ulagača jest hoće li se trenutačni kaos na globalnoj gospodarskoj sceni smiriti u dogledno vrijeme.

Konkretna usporedba

Analitičari Centra Zlata napravili su preciznu analizu u kojoj su usporedili ulaganje u zlato i bankovno oročenje tijekom pet godina. Njezini su rezultati pokazali sljedeće: Zamislimo situaciju u kojoj smo uštedjeli nešto novca i stavili ga na banku. Sada smo još jedna kap u moru hrvatskih građana koji drže gotovo 50 milijardi eura u bankama. Nažalost, prema službenim podacima, većina tog novca ne donosi nikakve kamate, a čak i onaj manji dio koji je oročen nosi relativno niske kamate u usporedbi s razmjerima inflacije. Primjerice, prosječne kamate na oročenja prošle godine bile su 0,94%, a službena je inflacija bila viša od četiri posto. To znači da, iako smo oročenjem nominalno ostvarili veći iznos, zapravo smo za više od tri posto izgubili kupovnu moć i relativno smo siromašniji nego što smo bili prije. Na taj način hrvatski građani iz godine u godinu gube milijarde eura vrijednosti.

Da smo posljednjih pet godina uzastopno oročavali neki iznos, dosad bismo zaradili oko 4,7% (ne računajući stopu poreza od 12%). Međutim, u istom razdoblju cijene mnogih proizvoda i usluga gotovo su se udvostručile, a u nekim slučajevima i utrostručile. Dakle, zaradili smo nešto manje od pet posto, a novac nam u praksi vrijedi dva ili tri puta manje nego prije pet godina. No čak i kad bi stopa inflacije iznosila idealnih dva posto na godinu, kako predviđa ESB, naš bi novac uz spomenutu stopu oročenja od 0,94% u dva desetljeća izgubio oko 20% vrijednosti, odnosno kupovne moći. Što smo mi tu uopće 'uštedjeli' i može li se to nazvati 'štednjom'? Vlasnik i direktor Centra Zlata dr. sc. Saša Ivanović naglasio je:

– Razvidno je da ovdje nije riječ ni o kakvoj štednji, već o velikom gubitku, a s bankama smo na još većem gubitku kad uračunamo različite naknade, kamate koje plaćamo na stambene i ostale kredite.

Saša Ivanović, vlasnik i direktor Centra Zlata

S druge strane, da smo prije pet godina uložili u zlato, dosad bismo zaradili više od 173%. Cijena zlata samo je u posljednjih dvanaest mjeseci porasla za gotovo 58%. Zlato se povijesno pokazalo kao jedan od najefikasnijih i najsigurnijih instrumenata očuvanja vrijednosti, s prosječnim godišnjim rastom od 11,7% u posljednja dva desetljeća (prosječna godišnja inflacija u tom razdoblju bila je 2,2%). Ovdje lako možemo uočiti da je investicijsko zlato ne samo zaštitilo od inflacije već i donijelo svojim ulagačima pozamašnu zaradu. Zamislimo sada da su hrvatski građani u posljednjih nekoliko godina prebacili znatan dio svojih bankovnih depozita i oročenih iznosa u investicijsko zlato. Njihovi dobici sada bi se brojili u desecima milijardi eura.

Sigurnost za budućnost

Zlato nije špekulativna investicija, već ulaganje u sigurnu budućnost. Tisuće godina povijesti govore da je ono uvijek bilo sigurno utočište u nesigurnim vremenima, što je sve očitije kada se uzmu u obzir aktualna politička previranja.

– U trenucima u kojima veliki mirovinski fondovi napuštaju američke državne obveznice, koje su dosad bile jedan od najpopularnijih investicijskih kanala za dugoročne prinose, vjerujemo da se svi pitaju što oni znaju, a mali investitori ne –​ rekao je Ivanović.

Rekordne cijene zlata u trenucima nestabilnosti najčešće su nastavljale rasti – i tu je prilika za hrvatske ulagače. Investicijsko zlato najbolji je alat zaštite imovine od inflacije i tržišnih previranja.