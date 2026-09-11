Samsung Training Academy podiže standarde tržišta i donosi novu razinu znanja u regiji

Centar u Zagrebu nije showroom, već strateški alat za edukaciju instalatera, projektanta i investitora u regiji

Otvaranjem Samsung Training Academy u Zagrebu, Samsung je napravio značajan iskorak u razvoju klimatizacijskog tržišta u regiji. O važnosti ovog centra, njegovoj ulozi i dugoročnim ciljevima razgovarali smo s Tihanom Mikuš, direktoricom Adriatic regije za Samsung Electronics Air Conditioning Europe.

Što je Samsung Training Academy i koja je njegova osnovna svrha?

Samsung Training Academy je platforma kojom želimo podići ukupnu razinu znanja, svijesti i iskustva na tržištu. Naš cilj nije samo predstaviti proizvode, već educirati sve ključne dionike, instalatere, servisere, projektante i investitore, o našem ekosustavu. To znači da ne govorimo samo o opremi, nego o cijelom procesu: od pravilne instalacije i puštanja u rad, do održavanja i servisa. Krajnji cilj je da korisnik dobije rješenje koje zaista funkcionira u praksi, a to je moguće samo ako su svi u lancu dovoljno educirani.

Samsung Training Academy

Zašto je bilo važno otvoriti ovakav centar upravo sada?

Tržište se značajno promijenilo. Klimatizacijska rješenja postaju sve kompleksnija, a zahtjevi korisnika sve veći. Ono što smo prepoznali kao ključni izazov je potreba za dodatnim znanjem i kontinuiranim razvojem kompetencija - ne samo u instalaciji, nego i u projektiranju i servisu naprednijih sustava.

Posljedica toga je da krajnji korisnici često ne dobiju iskustvo i razinu usluge koja im je obećana. U tom slučaju, bez obzira na uzrok, percepcija ide prema brendu. Upravo zato smo odlučili napraviti prostor koji će podići standarde na tržištu i omogućiti partnerima da dodatno unaprijede svoje znanje, vještine i sigurnost u radu.

Koja je njegova poslovna važnost za regiju?

Training Academy je važan alat za jačanje percepcije tvrtke Samsung u klimatizacijskom segmentu. Želimo jasno pokazati širinu našeg portfelja, uključujući manja rješenja, ali i kompleksne sustave za velike objekte. Također, kroz ovaj centar možemo prezentirati cjelokupni pristup, klimatizaciju i širi ekosustav kroz koji nudimo kompletna rješenja za investitore, bilo da je riječ o stambenim projektima, hotelima ili komercijalnim objektima. Ovo je ujedno i investicija koja pokriva više tržišta u regiji i jasno pokazuje da je klimatizacija jedan od ključnih fokusa našeg daljnjeg razvoja.

Samsung Electronics Air Conditioning_2

Koji su bili najveći izazovi u realizaciji projekta?

Prvi izazov bio je podići ovaj projekt na jednu drugačiju razinu i pokazati da nije riječ samo o showroomu, već o strateškom alatu za razvoj tržišta. To je zahtijevalo detaljan poslovni plan i jasnu argumentaciju. Nakon toga, izazov je bio pronaći adekvatan prostor koji može objediniti sve funkcije, od edukacije i praktičnih treninga do prezentacija i poslovnih sastanaka. Najzahtjevniji dio bio je sam proces izgradnje i implementacije kroz suradnje s vanjskim partnerima. To je značilo stalno učenje, prilagodbe i rješavanje nepredviđenih situacija. No upravo zbog toga danas imamo prostor koji u potpunosti odgovara našim potrebama.

Po čemu se Samsung Training Academy razlikuje od sličnih centara?

Ono što nas izdvaja je pristup. Ovo nije prostor u kojem se promovira jedan proizvod ili jedna kategorija, već mjesto gdje se uči cijeli sustav. Druga ključna razlika je praktični dio. Edukacije nisu samo teorijske, partneri imaju priliku raditi na uređajima, simulirati stvarne situacije i razvijati konkretne vještine. Treće, riječ je o prostoru koji objedinjuje različite tehnologije i rješenja, čime omogućujemo cjelovito razumijevanje onoga što Samsung kao brend može ponuditi.

Samsung Training Academy

Kako Training Academy utječe na kvalitetu krajnjeg proizvoda za korisnika?

Direktno. Kvaliteta sustava ne ovisi samo o proizvodu, nego o tome kako je instaliran i održavan. Ako instalacija klimatizacijskih rješenja nije izvedena kako treba, uređaj neće ostvariti svoj puni potencijal. Kroz edukaciju instalatera i servisera podižemo razinu izvedbe na tržištu, što u konačnici znači zadovoljnijeg korisnika. A zadovoljstvo korisnika je ključ za dugoročno povjerenje u brend.

Koliko je važna povezanost različitih rješenja unutar Samsung ekosustava?

To je jedna od naših najvećih prednosti. Samsung je jedan od rijetkih brendova koji može ponuditi širok spektar proizvoda i povezati ih u jedinstven sustav. Korisnik danas može kroz jednu aplikaciju upravljati različitim uređajima, od kućanskih aparata do klimatizacijskih sustava te pratiti potrošnju energije i optimizirati rad sustava. To donosi veću učinkovitost, ali i značajno poboljšava korisničko iskustvo.

Kako vidite budućnost tržišta – idemo li prema povezanim sustavima?

To je neizbježan smjer. Kao što su internet i pametni uređaji postali dio svakodnevice, tako će i povezani sustavi postati standard. Osim tehnološkog razvoja, tu je i regulatorni okvir. Sve veći fokus na energetsku učinkovitost i održivost dodatno će potaknuti razvoj takvih rješenja. Pitanje više nije hoće li se to dogoditi, nego kada i kojom brzinom.

Samsung 02

Što Samsung dobiva kroz ovakav centar, osim edukacije tržišta?

Ono što smatram najvažnijim aspektom je direktan kontakt s tržištem. Kroz edukacije, radionice i sastanke dobivamo iskren i nefiltriran feedback od partnera i korisnika. To nam omogućuje da bolje razumijemo stvarne potrebe tržišta i da dalje razvijamo proizvode i rješenja u pravom smjeru. Na kraju dana, ljudi su ti koji koriste naše proizvode i njihovo iskustvo je ključno.

Kako Training Academy doprinosi jačanju Samsung brenda?

Ovaj centar jasno pokazuje snagu brenda, ne samo kroz proizvode, nego kroz pristup tržištu. Pokazujemo da nismo samo proizvođač, već partner koji ulaže u znanje, ljude i dugoročne odnose. Također, ovo je tek jedan korak u širem planu razvoja. Klimatizacija je za nas strateški važan segment i nastavit ćemo ulagati u njegov rast u regiji. Planiramo daljnje investicije i razvoj kako bismo dodatno ojačali našu prisutnost i kvalitetu ponude na tržištu.