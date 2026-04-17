Kako je sustav izrastao u jednog od najotpornijih igrača na tržištu

Pleter-usluge u travnju obilježavaju dvadeset godina poslovanja. No ta obljetnica nije samo podsjetnik na godine koje su iza njih – ona je potvrda uspješne priče koju je obilježila transformacija u snažan, stabilan i moderan sustav koji danas s ponosom i stručnošću povezuje sigurnost javnog sektora i dinamiku tržišta.

Od osnutka 2006., s primarnim fokusom na vojnu prehranu, Pleter je izrastao u jednog od najvećih ugostiteljskih i uslužnih sustava u Hrvatskoj. Danas zapošljava više od 1100 djelatnika, posluje na više od 90 lokacija diljem zemlje i ostvaruje godišnje prihode veće od 46 milijuna eura, na osnovi čega zauzima visoko drugo mjesto među ugostiteljima u Hrvatskoj, odmah iza nositelja McDonald'sove franšize.

Temelj izvrsnosti

No stvarna snaga Pletera ne leži samo u brojevima već i u sustavu koji stoji iza njega. Temelj izvrsnosti i dalje je vojna prehrana, no težeći uvijek boljem, Pleter je tijekom godina izgradio širok i operativno iznimno fleksibilan portfelj usluga: od vojne prehrane do cateringa i smještaja do čišćenja, održavanja, maloprodaje i logističke podrške.

Riječ je o sustavu koji istodobno može pripremiti desetke tisuća obroka na dan, organizirati kompleksne događaje poput Svečanoga vojnog mimohoda te upravljati zahtjevnim operativnim procesima na nacionalnoj razini. Svake godišnje sudjeluje na više od 500 događaja, od velikih institucionalnih projekata do privatnih evenata, potvrđujući sposobnost stvarne prilagodbe, brzine i pouzdanosti.

Takva širina poslovanja omogućila je i stabilan rast. Prihodi kontinuirano rastu – 2025. povećali su se za tri posto u odnosu na prethodnu godinu uz istodobno širenje tržišnih aktivnosti i opsega posla. Među ključnim projektima ističe se i briga za prehranu ročnika na temeljnome vojnom osposobljavanju, zasad na lokacijama u Požegi, Slunju i Kninu, gdje Pleter svakodnevno osigurava obroke za oko 800 ročnika i instruktora.

Uz rast poslovanja rastu ulaganja. U odnosu na prethodnu godinu planirana razina reinvestiranja povećala se za čak 160 posto, što jasno pokazuje ambiciju daljnjeg razvoja i modernizacije.

Ipak, najvažnija transformacija dogodila se unutar same organizacije. Pleter se u posljednjih nekoliko godina profilirao u kompaniju s jasnim razvojnim smjerom, s većim ulaganjima u infrastrukturu, modernizaciju procesa i snažnijim tržišnim pristupom. U središtu te promjene nalaze se ljudi. U industriji koja se suočava s kroničnim nedostatkom radne snage tvrtka je svjesno odabrala dugoročnu strategiju – ulaganje u zaposlenike. Unaprjeđivanjem sustava nagrađivanja, novim kolektivnim ugovorom i kontinuiranim poboljšavanjem radnih uvjeta gradi stabilan i motiviran tim. Prosječna primanja u posljednje četiri godine porasla su za više od 60%, a samo 2025. zabilježen je rast prosječne neto plaće od 15%, uz nastavak pozitivnog trenda i u 2026. Takav pristup već daje rezultate: interes za zapošljavanje raste, a stabilnost tima postaje jedna od ključnih konkurentskih prednosti.

Stvarne vrijednosti

Pleterova je specifičnost i u njegovoj jedinstvenoj poziciji na tržištu. Iako je u državnome vlasništvu, posluje prema tržišnim principima. Ugovori s ključnim institucijama sklapaju se na javnim natječajima, a dio prihoda dolazi s otvorenog tržišta, što kontinuirano potiče podizanje standarda, učinkovitosti i kvalitete usluge. Upravo na toj kombinaciji sigurnosti sustava i tržišne agilnosti temelji se Pleterov identitet.

– Pleter se danas razvija u smjeru koji kombinira sigurnost sustava i tržišnu učinkovitost. Najveći pomak napravili smo u pristupu ljudima. Stabilan i motiviran tim danas je naša najveća snaga i temelj daljnjeg rasta – istaknula je predsjednica Uprave Martina Puljić i dodala:

– Vrijednosti na kojima Pleter gradi svoje poslovanje nisu deklarativne, već stvarne. Profesionalnost, pouzdanost, odgovornost i međusobno poštovanje vidljivi su u svakodnevnom radu, a društvena odgovornost i briga za okoliš ostaju dio poslovnih procesa.

Pleterova misija jasno se očituje u svakom segmentu poslovanja: pružati kvalitetne, pouzdane i prilagođene usluge uz razumijevanje specifičnih potreba korisnika i izgradnju dugoročnog povjerenja. Vizija je jednako ambiciozna: biti vodeća tvrtka koja kontinuirano unapređuje svoje usluge, procese i ljude te ostaje ključan partner institucijama i važan dionik razvoja društva.

U razdoblju koje dolazi fokus tvrtke ostaje jasan: daljnja modernizacija, digitalizacija poslovanja i jačanje kadrovskog potencijala. Planirana su i dodatna ulaganja u mlade davanjem stipendija za učenike ugostiteljskih škola i otvorenjem internog centra za edukaciju osoblja, čime Pleter aktivno pridonosi rješavanju jednog od najvećih izazova sektora.