CRO Commerce konferencija: Generacijska smjena otvara prostor za akvizicije

Umjetna inteligencija, priprema za Black Friday i sigurnost internetskog poslovanja obilježili su konferenciju koja je okupila 500 predstavnika eCommerce sektora

Okupivši vlasnike i direktore web trgovina te stručnjake iz područja digitalnog marketinga, logistike, plaćanja i tehnologije, kao i druge dionike koji aktivno pridonose razvoju eCommerce tržišta, jučer je u zagrebačkom Mozaik Event Centru održano osmo izdanje CRO Commerce konferencije (powered by Shipshape), najvećeg regionalnog okupljanja posvećenog internetskoj trgovini.

Sudjelovanje je bilo ograničeno na 500 sudionika kako bi se osiguralo što kvalitetnije povezivanje i razmjena iskustava. Cjelodnevni program odvijao se na tri pozornice, donoseći predavanja, panel-rasprave i konkretne primjere iz poslovne prakse, uz brojne prilike za razmjenu znanja i uspostavljanje novih poslovnih kontakata.

Marcel Majsan, predsjednik udruge eCommerce Hrvatska koja je organizator konferencije, u pozdravnom je govoru istaknuo kako će robotika i tehnološki razvoj u budućnosti značajno promijeniti način na koji radimo, pri čemu bi roboti mogli postati daleko produktivniji od ljudi.

U takvim okolnostima nameće se pitanje što će biti naša uloga i kako ćemo se razlikovati od strojeva. Odgovor, smatra Majsan, leži u onome što nas čini ljudima: sposobnosti povezivanja, upoznavanja novih ljudi, razvijanja partnerstava i stvaranja prijateljstava.

- Upravo je taj human to human kontakt, odnosno neposredna ljudska povezanost, jedna od ključnih ideja u pozadini CRO Commerce konferencije. Stoga pozivam sve sudionike da iskoriste priliku koju im konferencija pruža, izađu iz okvira svakodnevnih poslovnih obveza i upoznaju ljude oko sebe, jer će osobni odnosi i povezivanje ostati važni i u sve automatiziranijem svijetu - poručio je Majsan.

Dolazi silver tsunami

Andrija Čolak iz tvrtke Čolak Business Brokerage (CBB), keynote govornik CRO Commerce konferencije, posvetio je svoje izlaganje prodaji i kupnji tvrtki, s posebnim naglaskom na specifičnosti prodaje eCommerce poslovanja.

- Pri određivanju cijene prodavatelji često polaze od vlastitih očekivanja i planova, no ključno je razumjeti perspektivu kupca i realnu tržišnu vrijednost poslovanja. Konačna cijena uvijek ovisi o tome koliko je kupac spreman platiti za konkretan biznis, uzimajući u obzir njegove rezultate, potencijal i rizike - naglasio je.

Čolak je upozorio i na generacijsku tranziciju koja trenutačno potiče sve veći broj vlasnika na prodaju poduzeća, što istodobno otvara značajne prilike za kupce. Prema iskustvu CBB-a, oko 60 posto vlasnika prodaje poslovanje zbog zamora nakon 20 do 30 godina vođenja tvrtke, dok oko 30 posto njih odlazi u mirovinu.

U Hrvatskoj, kako je naveo, postoji više od 17.000 tvrtki čiji su vlasnici stariji od 60 godina, a velika većina nema nasljednika zainteresiranog za preuzimanje poslovanja. Preostalih 10 posto prodaja potaknuto je zdravstvenim poteškoćama, preseljenjem i drugim životnim okolnostima. Taj generacijski val, koji je nazvao tihi 'silver tsunami', stvara prilike kakve su prije desetak godina bile teško zamislive.

Osvrćući se na sudjelovanje na CRO Commerce konferenciji, Čolak je naglasio kako su specijalizirana okupljanja posvećena pojedinim tržišnim segmentima posebno vrijedna jer omogućuju konkretniji fokus i razmjenu informacija prilagođenih potrebama sudionika.

- Upravo takav pristup omogućuje publici da dobije praktična znanja koja može primijeniti u vlastitom poslovanju, bilo da razmatra prodaju tvrtke ili omogućuje prepoznavanje novih prilika za rast kroz akvizicije - istaknuo je Čolak.

Pripremite se na vrijeme

Jedna od središnjih tema ovogodišnje konferencije bila je pravovremena priprema web trgovaca za Black Friday, najvažnije prodajno razdoblje u godini. Upravo zato, mjesec i pol prije najvažnijeg dana za internetsku trgovinu, na pozornicu CRO Commerce konferencije došli su vodeći stručnjaci koji su u panel diskusiji podijelili najvažnije savjete i iskustva.

Na panelu 'Kako se pripremiti za Black Friday 2026.' sudjelovali su Dario Begonja, Goran Blagus, Marko Pačar, Robert Petković, Aron Stanić i Dino Oreški. Od planiranja kampanja i optimizacije web trgovine, preko logističkih izazova i upravljanja zalihama, do korisničkog iskustva i analize rezultata, sudionici konferencije dobili su od njih konkretne preporuke koje mogu odmah primijeniti u svom poslovanju.

Sudionici panel-rasprave istaknuli su da uspješna Black Friday kampanja počinje znatno prije studenoga, a pripreme bi trebale uključivati sve relevantne odjele, od prodaje i marketinga do nabave, logistike, korisničke podrške i tehničkih timova. Temelj uspjeha nije samo visina popusta, nego privlačna ponuda, jasno definirana strategija i pravodobna koordinacija aktivnosti, zbog čega kampanju ne treba pokretati samo zato što to čini konkurencija.

Važan dio pripreme čine analiza prošlogodišnjih rezultata i razumijevanje ponašanja kupaca prije kupnje. Umjesto oslanjanja isključivo na prodajne pokazatelje, web trgovci trebaju pratiti cijeli kupovni put, ulogu pojedinih marketinških kanala i promjene u ponašanju posjetitelja te na temelju tih uvida prilagoditi kampanje. Pritom je važno pravodobno pripremiti zalihe, osigurati vidljivost akcijskih proizvoda kroz cijelu web trgovinu i koristiti trajne Black Friday stranice koje iz godine u godinu mogu zadržavati organski autoritet.

Panelisti su upozorili i na važnost pouzdanog korisničkog iskustva: dostupnost proizvoda, brza isporuka, kvalitetna komunikacija i učinkovita korisnička podrška mogu biti jednako važni kao i najniža cijena. Posebnu pozornost treba posvetiti tehničkoj stabilnosti web trgovine te izbjegavati promjene u kodu, checkoutu i aplikacijama neposredno prije početka kampanje. Zaključna je poruka da Black Friday ne treba promatrati kao nekoliko dana rasprodaje, već kao cjelovit proces koji obuhvaća pripremu, provedbu, analizu i aktivaciju kupaca nakon završetka akcije.

AI više nije dodatak, već dio poslovne strategije

Umjetna inteligencija sve snažnije oblikuje internetsku trgovinu, od automatizacije poslovnih procesa i donošenja odluka do personalizacije ponude i učinkovitijeg upravljanja marketinškim aktivnostima. Njezina primjena zato je bila jedna od istaknutih tema ovogodišnje CRO Commerce konferencije, na kojoj se raspravljalo o tome kako nove tehnologije pretvoriti u konkretne poslovne rezultate, a pritom sačuvati ljudsku kreativnost, strateško razmišljanje i kvalitetan odnos s kupcima.

Upravo su tu perspektivu istaknuli Ernest Antolović, partner u agenciji Shipshape, koja je drugu godinu zaredom glavni partner konferencije, i Phil Draper, glavni izvršni direktor kompanije Manago AI koja je ove godine bila u ulozi zlatnog partnera. Njihove poruke upućuju na to da konkurentsku prednost neće donijeti samo uvođenje AI alata, nego njihova smislena integracija u poslovnu strategiju, kvalitetno korištenje podataka i sposobnost da se automatizacijom oslobodi prostor za aktivnosti u kojima ljudsko znanje i kreativnost imaju najveću vrijednost.

Antolović je istaknuo umjetnu inteligenciju kao jedan od ključnih sastavnica budućeg razvoja eCommercea. Prema njegovim riječima, konkurentsku prednost neće donositi samo automatizacija postojećih zadataka, nego i kvalitetnije povezivanje podataka, brže donošenje odluka te učinkovitije upravljanje poslovanjem.

- Hrvatsko eCommerce tržište pritom ulazi u novu fazu u kojoj se uspješnost trgovaca sve više temelji na profitabilnosti, kvaliteti poslovnih procesa i sposobnosti prilagodbe. Najuspješniji će biti oni koji umjetnu inteligenciju integriraju u poslovnu strategiju i svakodnevno donošenje odluka, umjesto da je promatraju kao izdvojenu tehnologiju - naglasio je Antolović.

Slično tome razmišlja i Phil Draper iz kompanije Manago AI koji je istaknuo kako umjetna inteligencija treba pojednostaviti marketing i omogućiti trgovcima da podatke učinkovitije pretvaraju u poslovne rezultate. Prema njegovim riječima, AI pritom omogućuje personalizaciju ponude na razini pojedinačnog kupca i bržu provedbu marketinških kampanja, oslobađajući marketinške timove za strateško planiranje, kreativnost i razvoj odnosa s kupcima.

Kao ključne preduvjete uspješne primjene izdvojio je kvalitetu podataka, jasno definiranu odgovornost za odluke i povjerenje kupaca, uz naglasak da automatizirana komunikacija mora ostati relevantna i prilagođena njihovim potrebama.

Plaćanja i sigurnost kao temelji razvoja eCommercea

Monri Payments i Blackwall, koji je konferenciju podržao u suradnji s partnerom FastServerom, kao zlatni sponzori ovogodišnjeg CRO Commercea iskazali su podršku razvoju hrvatskog tržišta internetske trgovine. Njihovo sudjelovanje ujedno je istaknulo važnost dvaju područja koja izravno utječu na poslovanje web trgovina i iskustvo kupaca: jednostavnih i pouzdanih platnih rješenja te sigurne digitalne infrastrukture.

Dijana Majić, Sales Managerica za hrvatsko tržište u Monri Paymentsu, istaknula je kako CRO Commerce konferencija omogućuje razmjenu iskustava i bolje razumijevanje potreba trgovaca, što je ključno za daljnji razvoj hrvatskog eCommerce tržišta. Pritom je naglasila važnost korisničkog iskustva, povjerenja i jednostavnosti kupnje, pri čemu moderna platna rješenja imaju važnu ulogu.

Kao primjer navela je Click to Pay, koji Monri Payments prvi u regiji nudi u suradnji s Mastercardom, omogućujući kupcima brže i jednostavnije online plaćanje bez ponovnog ručnog unosa podataka s kartice.

Francisco Carvalho, potpredsjednik kompanije Blackwall zadužen za razvoj poslovanja i prodaju, istaknuo je kako podrška CRO Commerce konferenciji, u suradnji s partnerom FastServerom, predstavlja priliku za razgovor s domaćom eCommerce zajednicom o sve većim izazovima sigurnosti digitalne infrastrukture.

Upozorio je na rast automatiziranog internetskog prometa, koji opterećuje serverske resurse i povećava troškove trgovaca, a pritom ne donosi nužno stvarne kupce.

- Sigurnost mora biti temelj infrastrukture, a ne reakcija na već nastale probleme. Blackwall stoga razvija proaktivna rješenja koja analiziraju namjeru posjetitelja i zaustavljaju neželjeni promet prije nego što dođe do poslužitelja, osiguravajući pritom nesmetano iskustvo legitimnim kupcima - rekao je Carvalho.

Umrežavanje kao temelj novih poslovnih suradnji

EXPO zona bila je jedno od središnjih mjesta susreta sudionika osme CRO Commerce konferencije, a više od 30 izlagača predstavilo je svoja rješenja i proizvode namijenjene razvoju internetske trgovine. Uz predstavljanje noviteta, tijekom cijelog dana naglasak je bio na povezivanju poslovnih subjekata, razmjeni iskustava i ideja te otvaranju mogućnosti za nove poslovne suradnje.

Networking je i ove godine bio važan dio konferencijskog iskustva, od susreta s izlagačima i razgovora s kolegama iz industrije do neformalnog druženja nakon završetka programa. Završni party pružio je dodatnu priliku za nastavak razgovora i uspostavljanje kontakata u opuštenijoj atmosferi, zaokruživši dan posvećen znanju, razmjeni iskustava i razvoju eCommerce zajednice.

Partneri osme CRO Commerce konferencije (powered by Shipshape) bili su Manago AI, Fastserver.hr, Monri, Sirvis, SalesSnap, BOX NOW, Meraxes, Lesnina, Marker, euShipments.com Croatia, Hisense i brojni drugi.