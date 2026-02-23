Forthing T5 EVO: predstavljena Sport Black Edition izvedba

U 2026. godinu Forthing T5 EVO ulazi s dodatnim estetskim osvježenjima koja naglašavaju njegov sportski karakter i suvremeni dizajn

Model Forthing T5 EVO drugu godinu zaredom potvrđuje svoju snažnu tržišnu poziciju kao najprodavaniji SUV u C segmentu među kineskim proizvođačima. Kontinuitet prodajnih rezultata temelji se na prepoznatljivom dizajnu, visokoj razini serijske opreme te konkurentnoj vrijednosti za kupce.

U 2026. godinu Forthing T5 EVO ulazi s dodatnim estetskim osvježenjima koja naglašavaju njegov sportski karakter i suvremeni dizajn. Poseban naglasak stavljen je na detalje koji doprinose dinamičnom i sportskom vizualnom dojmu. Novost u ponudi je model T5 EVO Sport Black Edition, izvedba namijenjena kupcima koji traže izraženiji sportski identitet vozila.

Paket BE – Black Edition, dostupan isključivo uz razinu opreme Sport ADAS, uključuje:

unutarnju oblogu krova u crnoj boji

crno lakirani element na prednjem braniku

crno lakirane lajsne oko prozora

Navedeni elementi dodatno naglašavaju proporcije vozila te stvaraju snažniji kontrast i vizualnu prepoznatljivost, dok crna obloga krova pridonosi dojmu sportske i premium atmosfere u unutrašnjosti.

Cijena modela T5 EVO Sport ADAS iznosi 31.990 €, dok je paket Black Edition dostupan uz nadoplatu od 500 €. Više informacija na web stranici.