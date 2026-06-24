Građani protiv telekoma: AZTN ispituje zakonitost rasta cijena

Nakon što je peticiju potpisalo 30 tisuća ljudi, regulator provjerava dvogodišnju praksu istodobnog dizanja cijena za identičan postotak

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) potvrdila je potrošačkoj platformi 'Halo, inspektore' da ispituje njihove navode iz veljače ove godine da je troje hrvatskih telekomunikacijskih operatera sinkronizirano i ujednačeno podizalo cijene, priopćila je u srijedu platforma 'Halo, inspektore'.

Prema navodima te platforme, AZTN im je dostavio službenu obavijest da po službenoj dužnosti ispituje navode platforme protiv Hrvatskog Telekoma, A1 Hrvatska, Telemacha i Hrvatske udruge poslodavaca - Udruge za informatičke i komunikacijske djelatnosti (HUP ICT).

'Halo, inspektore' pritom je podsjetio da je u veljači ove godine uputio AZTN-u službenu inicijativu nakon što je analizom utvrdio da su navedeni operateri, dvije godine uzastopce, istodobno usklađivali cijene primjenjujući identične postotke.

Takva praksa, ocijenili su, upućuje na sumnju o mogućem postojanju zabranjenog sporazuma, odnosno usklađenog djelovanja ili kartelizacije.

Prema AZTN-ovoj obavijesti platformi, ispituje se jesu li ti telekomunikacijski operateri, na sastancima Radne skupine za telekomunikacije HUP ICT-a, povrijedili Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (ZZTN).

Potrošačka platforma je navela da se provjerava jesu li operateri, razmjenom informacija o namjeri usklađivanja cijena s inflacijom, smanjili ili uklonili neizvjesnost oko određivanja cijena usluga te ograničili međusobno tržišno natjecanje.

Iz platforme 'Halo, inspektore' najavili su da će aktivno pratiti tijek postupka, dostavljati regulatoru sve relevantne podatke i izvještavati javnost o tome.

U veljači ove godine platforma 'Halo, inspektore' pokrenula je peticiju 'Stop telekom haraču', koju je potpisalo 30 tisuća ljudi, a kojom se tražio prekid primjene indeksnog usklađivanja cijena telekomunikacijskih usluga.

Informacije i analize koje su pritom prikupili uputili su prema AZTN-u i drugim državnim tijelima.