Tvrtke i tržišta

Posao s Francuzima propao, ali ide novi natječaj za ruralni internet

22. lipnja 2026.
Silhouette of a utility worker climbing a pole and handling fiber optic cables during sunset. Concept of communication technology, internet installation, and telecommunication service. copy spaceoptika, optički internet, internetska infrastruktura, mreža, telekomi, gradnja mreže
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Spašeno je 100 milijuna eura za brzi internet u Hrvatskoj, no telekomi upozoravaju da se greške iz prošlosti ne smiju ponoviti

Stanovnici tridesetak hrvatskih gradova i općina u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj, od Zlatara i Vrbovca do Karlovca, Siska, Kutine i Ozlja, do 26. lipnja 2026. trebali su dobiti pristup brzoj internetskoj vezi zahvaljujući projektu koji je optičku mrežu trebao dovesti u krajeve u kojima telekomima nije isplativo graditi infrastrukturu.

Međutim, projekt 'Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima bez dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja' zapeo je još prošloga ljeta, nakon što je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) raskinula ugovore s tvrtkom Optix Infrastructure koja je taj projekt trebala provesti.

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