Posao s Francuzima propao, ali ide novi natječaj za ruralni internet

Spašeno je 100 milijuna eura za brzi internet u Hrvatskoj, no telekomi upozoravaju da se greške iz prošlosti ne smiju ponoviti

Stanovnici tridesetak hrvatskih gradova i općina u sjevernoj i središnjoj Hrvatskoj, od Zlatara i Vrbovca do Karlovca, Siska, Kutine i Ozlja, do 26. lipnja 2026. trebali su dobiti pristup brzoj internetskoj vezi zahvaljujući projektu koji je optičku mrežu trebao dovesti u krajeve u kojima telekomima nije isplativo graditi infrastrukturu.

Međutim, projekt 'Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima bez dostatnog komercijalnog interesa za ulaganja' zapeo je još prošloga ljeta, nakon što je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje (SAFU) raskinula ugovore s tvrtkom Optix Infrastructure koja je taj projekt trebala provesti.