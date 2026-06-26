Marjan voće jača rast investicijama, izvozom i privatnim robnim markama

Tvrtka iz Dugog Sela širi proizvodne kapacitete, razvija vlastite brendove i privatne robne marke za vodeće trgovačke lance u regiji

Obiteljska tvrtka Marjan voće danas je vodeći regionalni proizvođač i distributer u kategoriji suhog voća i orašastih plodova te važan partner najvećih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj i regiji. Tijekom više od trideset godina poslovanja uspješno se prilagođava izazovima sektora FMCG-a te kontinuirano ulaže u razvoj proizvodnje i širenje kapaciteta, čime osigurava stabilan rast i učvršćuje poziciju regionalnog lidera u kategoriji.

Moderni pogoni i kontinuirana ulaganja u razvoj

Danas Marjan voće posluje na više od 12.000 m² modernih proizvodnih i logističkih kapaciteta te zapošljava oko 130 djelatnika. U posljednjih pet godina realizirani su investicijski projekti usmjereni na proširenje infrastrukture, razvoj novih pogona za doradu sirovina i modernizaciju pakirnih kapaciteta. Takva ulaganja omogućila su povećanje proizvodne učinkovitosti, veću fleksibilnost i brži odgovor na potrebe tržišta, što je posebno važno u suradnji s velikim trgovačkim lancima.

Brendovi koji su osvojili regionalno tržište

Važan stup poslovanja vlastiti su brendovi Natura, Yummy Snacks i Marjan voće. Njihovi se proizvodi nalaze u različitim prodajnim kanalima, od maloprodaje i sektora HoReCa ​do benzinskih postaja, samoposlužnih aparata, internetske prodaje te prehrambene i konditorske industrije. Posebno se ističe brend Natura, linija koja danas obuhvaća više od osamdeset proizvoda i koja je tijekom godina postala jedan od najbrže rastućih domaćih brendova u kategoriji zdrave hrane. Snažno povjerenje potrošača potvrđuje više od četrdeset milijuna prodanih proizvoda Natura u posljednjih deset godina na regionalnom tržištu.

Specijalist za privatne robne marke vodećih trgovačkih lanaca

Marjan voće danas proizvodi i pakira ukupno 23 privatna brenda za vodeće domaće i međunarodne trgovačke lance. U petnaest godina rada u tom segmentu tvrtka se profilirala kao jedan od vodećih regionalnih specijalista za razvoj privatnih robnih marki nudeći partnerima cjelovitu uslugu od razvoja proizvoda i odabira sirovina do dorade i pakiranja. Rezultat je takvog razvoja da danas gotovo ne postoji veći trgovački lanac u Hrvatskoj i Sloveniji koji nema proizvod razvijen ili proizveden u Dugom Selu. Upravo je sposobnost prilagodbe potrebama različitih kupaca uz visoke standarde kvalitete i sigurnosti hrane jedna od ključnih tvrtkinih konkurentskih prednosti.

Europska tržišta kao ključan smjer rasta

Izvoz kontinuirano raste i na njega danas otpada oko dvadeset posto ukupnog poslovanja. Tvrtkini su proizvodi na tržištima Austrije, Italije, Mađarske, Slovačke, Češke, Poljske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore, a daljnje jačanje izvozne aktivnosti jedan je od strateških prioriteta. Poslovanje prema visokim standardima IFS Fooda ​dodatno otvara vrata suradnji s najvećim europskim kupcima i osigurava konkurentnost na zahtjevnim međunarodnim tržištima.

U razdoblju koje slijedi fokus ostaje na investicijama, tehnološkom razvoju i širenju proizvodnih kapaciteta. Planirano uvođenje novih proizvodnih linija i razvoj dodatnih kategorija proizvoda trebali bi stvoriti temelje za novi ciklus rasta te dodatno ojačati tvrtkinu poziciju na tržištima Hrvatske, regije i Europske unije. Nakon više od trideset godina poslovanja Marjan voće nastavlja potvrđivati kako se dugoročna ulaganja, razvoj vlastitih brendova i snažna partnerstva s vodećim trgovačkim lancima mogu pretvoriti u održiv model rasta i regionalnog liderstva.