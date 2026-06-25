Bez licence nema posla: Hrvatska ima čak 182 regulirane profesije

Liječnici, odvjetnici, revizori, učitelji i deseci drugih stručnjaka ne mogu raditi bez odobrenja komora, dok Bruxelles traži liberalizaciju

Novinski se naslovi uglavnom bave onim dijelom tržišta rada koji iziskuje strane radnike, ali povelik dio tržišta djelatnosti su i profesije za koje su se morali raspisati (zakonom propisani) posebni uvjeti. To znači da se takvi poslovi ne mogu obavljati bez posjedovanja točno određene stručne spreme i kvalifikacija, položenih stručnih ispita ili posebnih odobrenja odgovornih tijela, uglavnom strukovnih komora koje izdaju licencije.

Riječ je o reguliranim djelatnostima. Iako se mnogim reguliranim uslugama često koristimo, recimo liječnika, ljekarnika, mehaničara, revizora, slastičara, sportskoga trenera, učitelja/profesora, zaštitara, odvjetnika, psihologa ili nekretninskoga agenta, malo tko zna da je osnivanje tvrtke takvih profesionalnih djelatnosti, odnosno rad u takvim područjima, podložno čvrstome, zadanom okviru.