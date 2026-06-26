Micron po profitabilnosti nadmašio Nvidiju i Metu

Unatoč kratkoročnim padovima, dionica Microna je ove godine više nego utrostručena, a tržišna vrijednost tvrtke premašila je bilijun dolara

Micron Technology je na Wall Streetu nadmašio Nvidiju i Metu po profitabilnosti (marži). Tvrtka je objavila da joj je bruto marža narasla na 84,9 posto, što je veliki skok u odnosu na 74,9 posto u prethodnom kvartalu i samo 39 posto prije godinu dana. Nakon objave, dionice Microna porasle su za oko 15 posto u jednom danu.

Ta marža je sada viša i od Metine (81,9 posto) i Nvidijine (75 posto). Glavni razlog rasta je velika potražnja za naprednim memorijskim čipovima koji se koriste u umjetnoj inteligenciji, posebno u podatkovnim centrima.

Micron je ujedno najavio i bolje rezultate i prihode od očekivanih za sljedeće tromjesečje. Objavili su i da su kupci već 'rezervirali' oko 22 milijarde dolara vrijedne narudžbe kako bi osigurali čipove. To je dodatno podiglo cijenu dionice nakon zatvaranja burze.

Zbog velike potražnje, kupci, uglavnom veliki podatkovni centri, sve češće unaprijed plaćaju ili se dugoročno obvezuju na kupnju čipova. To mijenja način na koji industrija funkcionira i smanjuje rizik za Micron.

Micron je jedan od rijetkih proizvođača naprednih HBM memorijskih čipova koji se koriste uz Nvidijine AI procesore, pa potražnja trenutno znatno premašuje ponudu. Zbog toga i konkurenti poput SK Hynixa i Samsunga mogu tražiti više cijene.

Iz Microna su poručili da bi nestašica kapaciteta mogla trajati i nakon 2027. godine. Zato je kompanija sklopila 16 dugoročnih ugovora s kupcima koji uključuju unaprijed dogovorene količine, minimalne cijene i predujmove. Ukupne obveze iz tih ugovora iznose oko 100 milijardi dolara.

Unatoč kratkoročnim padovima na burzi, dionica Microna je ove godine više nego utrostručena, a tržišna vrijednost tvrtke premašila je bilijun dolara. Rast Microna povukao je prema gore i druge proizvođače čipova, koji su zajedno dobili stotine milijardi dolara tržišne vrijednosti.