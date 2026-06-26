Promjena Kotarčevom Plavom Safiru, potvrđeno preuzimanje Structiva

Lider istražuje najnovije vlasničke, statusne i kadrovske promjene u hrvatskim kompanijama. Izdvojili smo najvažnije

U Sudski registar s odmakom je uvedeno da je Ivana Šuto 8. prosinca 2025. preuzela direktorsku funkciju u PLAVOM SAFIRU umjesto vlasnika Zvonka Kotarca.

Riječ je o tvrtki preko koje splitski poduzetnik Zvonko Kotarac upravlja dijelom svojih hotelskih i nekretninskih poslova. Kotarac je javnosti poznat i po USKOK-ovoj istrazi iz 2021. godine, kada je bio među uhićenima u slučaju vezanom uz izdavanje građevinskih dozvola i projekte na području Splita. Postupak još uvijek ima sudski epilog, a Visoki kazneni sud ove je godine odbio žalbe dijela okrivljenika u tom predmetu.

Iz Osijeka u Buzet

VODOPRIVREDA iz Buzeta preuzela je STRUCTIVO od Sande Bajtl, sjedište kompanije prebačeno je iz Osijeka u Buzet, Vanja Vižintin imenovan je direktorom umjesto Mirka Bušića, a Borisu Bajtlu opozvana je prokura.

Kako smo već pisali u Lideru, riječ je o akviziciji koja po veličini nije velika, ali Vodoprivredi donosi dopunu u specijaliziranim građevinskim i zaštitnim radovima. Buzetska tvrtka bavi se preventivnom, redovitom i hitnom obranom od poplava te radovima na vodnoj infrastrukturi, uključujući gradnju hidrotehničkih objekata poput sustava navodnjavanja, nasipa, retencija i pratećih građevina.