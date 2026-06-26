Marketing & Sales by Numbers okuplja vodeće stručnjake i brendove

Ovogodišnji program fokusiran je na korisničko iskustvo, umjetnu inteligenciju, vidljivost brendova, prodaju i sportski marketing

Kako u vremenu umjetne inteligencije, prezasićenosti sadržajem i sve kraće pažnje kupaca graditi brendove, povećavati prodaju i ostati relevantan? Odgovore na ta pitanja donosi 11. Liderova konferencija Marketing & Sales by Numbers, koja će se održati 3. srpnja u Mozaik Event Centru u Zagrebu.

Konferencija okuplja stručnjake iz marketinga, prodaje, tehnologije, medija i poslovnog svijeta, a ovogodišnji program fokusiran je na korisničko iskustvo, umjetnu inteligenciju, vidljivost brendova, prodaju i sportski marketing.

Kako dizajn platformi utječe na naše odluke?

Program otvara izv. prof. dr. sc. Sonja Perković sa Sveučilišta Aarhus predavanjem 'Kako dizajn digitalnih platformi navodi potrošače na veću potrošnju?'. Kroz perspektivu bihevioralne znanosti govorit će o tome kako digitalna okruženja usmjeravaju pažnju korisnika i gdje se nalazi granica između korisničkog iskustva i manipulacije.

Nakon uvoda Sonja Perković pridružit će se na panelu 'Kupci ne kupuju proizvod nego iskustvo: kako to monetizirati', zajedno s Natašom Trslić Štambak, regionalnom direktoricom Graylinga za CEE regiju i Marcelom Majsanom, predsjednikom Udruge eCommerce Hrvatska, dok će panel moderirati Sandra Babić iz Lidera.

AI agenti, LLM-ovi i nova ekonomija pažnje

Kako umjetna inteligencija mijenja način na koji korisnici pronalaze informacije i donose odluke? O tome će se razgovarati na panelu 'LLM-ovi, AI agenti i borba za pažnju korisnika', na kojem sudjeluju Ivana Bilić, viša stručnjakinja za digitalni markekting iz Atlantic Grupe, Barbara Slade Jagodić, SEO i online branding stručnjakinja iz agencije SLADE.hr i Hrvoje Pilić, CEO Ahelona dok će panel moderirati Gordana Gelenčer iz Lidera.

Nakon toga slijedi razgovor 'AI pioniri od eksperimenta do revolucije: 3 godine kasnije, evo što smo naučili'. O iskustvima primjene umjetne inteligencije govorit će Marko Ćosić, Direktor digitalnog poslovanja u Croatia osiguranju i voditelj LAQO-a i CO digitala i Ksenija Latković Kozarac, direktorica službe digitalne komunikacije Podravke.

Kako biti zanimljiv, a ostati dosljedan?

Marija Jakeljić, vlasnica agencije Brown Fox, održat će predavanje 'Kako biti svaki dan zanimljiv, a istovremeno dugoročno 'dosadan'?', posvećeno izazovima izgradnje snažnih brendova u fragmentiranom medijskom svijetu.

Marketing i prodaja: gdje se gube prihodi?

Panel 'Marketing dovodi, prodaja zatvara – a gdje curi novac?' bavit će se jednim od najvećih izazova suvremenog poslovanja – usklađivanjem marketinških i prodajnih ciljeva.

Sudjeluju Iva Mihalj, Senior Sales Marketing Specialist iz Aircasha i Vedran Hrgović, Executive Director Marketing u Telemachu.

Jesu li klikovi izgubili utakmicu?

U panelu 'Bitka za vidljivost: jesu li klikovi izgubili utakmicu?' o inflaciji sadržaja i vrijednosti pažnje razgovarat će Marina Čulić Fischer, Managing Partner Dialog komunikacija, Anamaria Todorić, Director of Digital Strategy u Styriji Hrvatska, te Ivan Dvorski, Head of Growth u 404 agenciji. Moderatorica je Gordana Gelenčer iz Lidera.

Hoće li prodavači postati ''superljudi''?

Umjetna inteligencija sve snažnije ulazi i u prodaju. Panel 'AI u prodaji: hoće li prodavači nestati ili postati superljudi?' okupit će dr. sc. Lordana Kondića, predavača na Sveučilištu Algebra Bernays, psihologa i marketing stratega Roberta Levaka iz Scoremindsa te Ivicu Kruheka, CEO-a Markera. Panel moderira Ksenija Puškarić iz Lidera.

Kada sport postaje poslovna strategija?

Konferenciju će zaključiti panel 'Sponzorstvo ili strategija: kako sport pretvoriti u stvarni poslovni rezultat?'.

O tome kako sportska partnerstva utječu na brend, reputaciju i prodaju razgovarat će dr. Nikola Milojević, predsjednik Uprave Futsal Dinama, Tamara Karagity, direktorica Korporativnih komunikacija i marketinga INA-e, Marko Galić, direktor marketinga Lidl Hrvatska i Juraj Grizelj, direktor marketinga JAKO Sporta. Moderator panela je Marijan Palić, stručnjak za digitalni marketing i osnivač Atomskog marketinga.

Konferencija Marketing & Sales by Numbers i ove godine okuplja vodeće stručnjake i kompanije kako bi otvorila pitanja koja će definirati budućnost marketinga, prodaje i odnosa s kupcima.

Prijaviti se možete putem poveznice: https://lider.events/mip/prijava/ ili putem e-maila: [email protected]