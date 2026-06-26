Hrvatsko javno zdravstvo između Štamparovih principa i prakse

Prevencija važnija od liječenja, ali liječnici sve manje idu pacijentima, a zdravlje je javno, ali sa sve većim udjelom privatnog sektora

Andrija Štampar umro je 26. lipnja 1958. Bio je liječnik koji je iz male slavonske sredine dospio do samog vrha svjetske zdravstvene politike, i čovjek čije ideje i danas, barem formalno, određuju kako razmišljamo o zdravstvu.

Rođen 1888. u Brodskom Drenovcu, medicinu je studirao u Beču, a karijeru započeo kao liječnik na terenu – ondje gdje je zdravlje bilo prije svega pitanje siromaštva, higijene i obrazovanja.

Izgradio moderno zdravstvo

Upravo će ga to iskustvo odvesti prema onome što će kasnije postati njegov zaštitni znak: uvjerenje da je prevencija važnija od liječenja, da je zdravlje javno, a ne privatno pitanje i da liječnik mora biti i učitelj.

U prvim godinama Kraljevine SHS/Jugoslavije Štampar gradi modernu zdravstvenu službu praktički iz temelja. Kao načelnik higijenskog odjela organizira mrežu od više stotina javnozdravstvenih ustanova i postavlja principe koji će kasnije biti prepoznati i globalno.

Kralj Aleksandar ga smijenio, Pavelić uhitio

No, njegov reformizam imao je granice – barem političke. Nakon uvođenja šestosiječanjske diktature 1929. uklonjen je iz sustava.

Slijedi ono što bi se danas nazvalo internacionalnom karijerom: rad u Ligi naroda, misije u Europi, SAD-u i Kini, gdje sudjeluje u reorganizaciji zdravstvenih sustava. Štampar postaje globalni autoritet upravo zato što kod kuće više nije imao prostora za djelovanje.

A onda dolazi rat – i još jedan paradoks. U travnju 1941. uhićen je odmah nakon uspostave NDH i vrlo brzo interniran u Graz, gdje provodi većinu Drugog svjetskog rata. Nije bio po volji ni kraljevskoj diktaturi, ni ustaškom poretku. Bio je, ukratko, loš i za Aleksandra i za Pavelića.

To je možda i najtočnija politička biografija jednog javnozdravstvenog reformatora.

Predsjedao osnivanju Svjetske zdravstvene organizacije

Iz rata izlazi bez kompromisa – i upravo zato nakon 1945. slijedi svojevrsna profesionalna rehabilitacija. Vraća se u Zagreb, postaje profesor, rektor Sveučilišta i jedan od ključnih ljudi u osnivanju Svjetske zdravstvene organizacije, čijom je prvom skupštinom 1948. i predsjedao. Ideje koje su ga u domovini dovele u nemilost, na globalnoj razini postaju temelj.

Štamparova načela – edukacija ispred zakona, prevencija ispred liječenja, jednakost ispred tržišta i djelovanje u zajednici – danas su ugrađena u same temelje europskih zdravstvenih sustava. U tom smislu, njegov je utjecaj teško precijeniti.

Što je ostalo od Štamparova nasljeđa

Gotovo sve Štamparove ideje formalno i danas žive u Hrvatskoj. Sustav je i dalje univerzalan, solidaran i dominantno javan. Institucije nose njegovo ime – poput Nastavnog zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“. Sadržajno, međutim, slika je bitno manje impresivna.

Prevencija je i dalje deklarativni prioritet, ali u praksi ostaje sekundarna u odnosu na liječenje. Sustav pati od kroničnog nedostatka kadra i novca, i liječnik – barem u prenesenom smislu – sve rjeđe dolazi k pacijentu; češće je obrnuto.

Razlika između javnog i privatnog segmenta sve se više produbljuje. Istodobno, velik broj liječnika iz javnog sustava radi i u privatnom sektoru, često koristeći istu infrastrukturu. Ključna razlika ostaje u plaćanju i rokovima za naručivanje.

Drugim riječima, ostala je institucija. Pitanje je koliko je ostao sustav.

Jer Štampar nije gradio samo organizaciju zdravstva, nego i društveni odnos prema zdravlju. Ako je zdravlje javno dobro, onda njegova načela vrijede i danas. Ako postaje roba, onda ostaje tek ime na zgradi.

I možda je upravo u tome ironija: Štampar je globalno preživio kao ideja – a lokalno sve više kao simbol.