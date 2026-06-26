Teže je zadržati kvalitetu nego rasti

U utrkama naučite da uvijek morate gledati nekoliko zavoja unaprijed. Gledate li samo ono što je neposredno ispred vas – kasnite. Isto vrijedi i u poslovanju

Poslovna strategija temeljena na kvaliteti i brzoj prilagodbi promjenama u automobilskoj industriji i na tržištu dovela je kompaniju RB Auto među 1000 najvećih hrvatskih tvrtki. Dino Butorac, direktor te obiteljske tvrtke koja posluje više od tri desetljeća, objašnjava da im nije bio cilj rasti preko noći nego zadržati kvalitetu.

Kako se tvrtka razvijala i što je bilo presudno da uđe u 1000 najvećih u Hrvatskoj prema prihodima?

– Kada odrastate u obitelji koja se bavi automobilima, automobili vam nisu samo posao. Neke od najranijih uspomena vežem uza salon, radionicu, razgovore s kupcima i pranje automobila za džeparac. Tada sam gledao kako se povjerenje i posao grade iz dana u dan. U RB Autu nikada nismo pokušavali biti najveći pod svaku cijenu i rasti preko noći. Naš cilj uvijek je bio biti pouzdan partner kupcima i poslovnim suradnicima. Rezultati pokazuju da je takav pristup imao smisla. U 2016. tvrtka je zapošljavala 24 djelatnika i ostvarila prihod nešto veći od 61 milijun kuna, a danas poslujemo u Rijeci, Zagrebu i Zadru, zapošljavamo 70 ljudi te ostvarujemo godišnji prihod veći od 62 milijuna eura. Godinama smo ulagali u ljude, infrastrukturu i razvoj poslovanja, ali nam je jednako važno bilo zadržati obiteljske vrijednosti na kojima je tvrtka nastala. Ulazak među 1000 najvećih tvrtki za nas je veliko priznanje, ali još nam je važnije što nam se kupci vraćaju godinama i preporučuju nas svojoj djeci i unucima.

S kakvim ste se izazovima susreli u poslovanju?

– Kad ste dugo u poslu, brzo shvatite da izazovi ne nestaju, nego mijenjaju oblik. Posljednjih godina automobilska industrija prolazi kroz velike promjene – od poremećaja u opskrbnim lancima do elektrifikacije. Nakon pandemije potražnja je bila velika, ali vozila jednostavno nije bilo dovoljno. U takvim situacijama najvažnije je ostati iskren prema kupcima. Dugoročno povjerenje uvijek je važnije od kratkoročnog rezultata. Danas nam je velik izazov pronalaženje i zadržavanje kvalitetnih ljudi. Tehnologija u vozilima napreduje brže nego ikada, a s njom moraju napredovati i znanja naših zaposlenika. Automobili su danas tehnološki sofisticiraniji nego ikada, ali razliku i dalje čine ljudi. Kupnja automobila istodobno je i iskustvo, odnos i povjerenje koje kupac gradi s tvrtkom.

Jeste li ostvarili svoje ciljeve?

– Mislim da je problem s ciljevima to što se stalno mijenjaju. Kada pogledam razvoj RB Auta, mogu reći da smo ostvarili mnogo toga na što smo ponosni. Od obiteljske tvrtke nastale u garaži izrasli smo u sustav koji danas zapošljava 70 ljudi i posluje na tri lokacije. No, iskreno, mislim da je mnogo teže zadržati kvalitetu nego rasti. Rast je važan, ali pravi je izazov zadržati visoku razinu usluge, kvalitetne motivirane ljude i povjerenje kupaca u trenutku kada tvrtka postaje sve veći i složeniji sustav.

Koje vam je iskustvo iz karijere vozača Formule 3 korisno u poslovanju?

– Automobilske utrke bile su moja velika strast, ali dale su mi mnogo više od sportskih rezultata. U Formuli 3 naučite jednostavnu, ali surovu lekciju – štoperica nikada ne laže. Na stazi nema mjesta izgovorima. Ili ste dovoljno dobri i brzi ili niste. Ta vrsta odgovornosti i discipline oblikovala je moj pristup poslu i ljudima. Pobjede rijetko dolaze zahvaljujući jednom velikom potezu. One su uvijek rezultat stotina malih stvari odrađenih kako treba i u pravom trenutku.

Kakvi su vaši dugoročni poslovni planovi?

– Naša industrija prolazi kroz jednu od najvećih transformacija u povijesti. Elektrifikacija, digitalizacija i promjene navika kupaca mijenjaju način na koji ljudi kupuju i upotrebljavaju automobile. Tvrtke koje se tome neće znati prilagoditi teško će zadržati poziciju na tržištu. Naš je cilj nastaviti razvijati RB Auto kao modernu i stabilnu tvrtku koja će se znati prilagoditi i pritom zadržati vrijednosti na kojima je izgrađena. U planu su daljnja ulaganja u razvoj poslovanja, širenje kapaciteta te kontinuirano ulaganje u ljude i njihovo usavršavanje. Istodobno ulažemo u razvoj digitalnih kanala, web-platforme i novih načina komunikacije s klijentima jer očekivanja današnjih kupaca počinju mnogo prije nego što uđu u prodajni salon. U utrkama naučite da uvijek morate gledati nekoliko zavoja unaprijed. Gledate li samo ono što je neposredno ispred vas – kasnite. Vjerujem da isto vrijedi i u poslovanju.

Sadržaj nastao u suradnji s tvrtkom RB Auto