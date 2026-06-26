Cilj nam je pozicionirati Plodine na vrhu hrvatske maloprodaje

Prethodno je razdoblje za Plodine bilo obilježeno gradnjom infrastrukture, sljedeće će biti obilježeno maksimalnim iskorištavanjem njezina potencijala

Prelaskom milijarde eura prihoda u prošloj su godini Plodine, četvrti po snazi maloprodajni lanac u Hrvatskoj, dosegnule razvojnu prekretnicu u svom poslovanju i dodatno učvrstile svoju poziciju među vodećim trgovačkim sustavima. Ostvareni rezultati potvrda su dugoročne strategije, stabilnoga poslovnog modela i kontinuiranih ulaganja u razvoj kompanije. O tome razgovaramo s Lukom Ćurkovićem, predstavnikom nove generacije menadžera koji jednu od najvećih hrvatskih kompanija vodi kroz razdoblje snažnog rasta, transformacije i modernizacije poslovanja.

Plodine su četvrti po veličini maloprodajni lanac u Hrvatskoj, ali ipak između Plodina i najvećeg lanca gotovo je milijarda eura razlike u prihodima. Vidite li to kao prostor za rast Plodina ili kao otežavajuću okolnost?

– Naravno da to vidimo kao prostor za rast. Naš je cilj dugoročno biti broj jedan na hrvatskom tržištu i ne skrivamo tu ambiciju. Međutim, do takve se pozicije ne dolazi preko noći niti isključivo veličinom. Dolazi se kontinuiranim ulaganjima, kvalitetom poslovanja, učinkovitošću i povjerenjem kupaca. Povijest Plodina pokazuje da uspjeh gradimo korak po korak, strpljivo i odgovorno, bez preskakanja razvojnih faza. Maloprodaja je izrazito konkurentan i dinamičan sektor, ali konkurenciju nikada nismo doživljavali kao otežavajuću okolnost. Naprotiv, ona nas motivira da budemo učinkovitiji, inovativniji i kvalitetniji. Danas smo financijski stabilna kompanija, s razvijenom infrastrukturom i jasnom razvojnom strategijom. Zato razliku između nas i vodećih igrača na tržištu prije svega vidimo kao priliku. Vjerujemo da imamo prostor za daljnji rast, a naš je cilj u dogledno vrijeme pozicionirati Plodine na vrh hrvatske maloprodaje.

Koliko se promijenila razvojna strategija Plodina posljednjih godina? Što je bio fokus u prijašnjem razdoblju, a na što kompanija stavlja fokus za budućnost?

– Posljednjih godina fokus je bio na stvaranju čvrstih temelja za dugoročan razvoj. Intenzivno smo ulagali u širenje mreže, logističko-distributivni centar, upravnu infrastrukturu i sve preduvjete potrebne za kvalitetno poslovanje. Danas imamo 153 supermarketa, nove objekte gradimo prema najvišim standardima, a postojeće kontinuirano moderniziramo. Do kraja godine otvorit ćemo još dvije nove trgovine, među kojima i novu riječku lokaciju, koja će biti tehnološki i operativno najnapredniji objekt u našoj mreži.

Pojavi li se akvizicija koja se uklapa u našu strategiju i dugoročno stvara dodatnu vrijednost za kompaniju, kupce i zaposlenike, svakako ćemo je ozbiljno razmotriti. Ne tražimo rast pod svaku cijenu, nego kvalitetne prilike koje mogu ubrzati razvoj kompanije

Posebno mjesto u toj razvojnoj fazi ima logističko-distributivni centar na Kukuljanovu, jedna od najvećih investicija u povijesti kompanije. Njime smo preuzeli potpunu kontrolu nad distribucijom robe i stvorili platformu za daljnje podizanje učinkovitosti poslovanja. Ako je prethodno razdoblje bilo obilježeno gradnjom infrastrukture, sljedeće će biti obilježeno maksimalnim iskorištavanjem njezina potencijala. Fokus stavljamo na kvalitetu poslovanja, digitalizaciju, optimizaciju procesa, razvoj zaposlenika i daljnje unapređenje korisničkog iskustva. Vjerujemo da najveći potencijal budućeg rasta danas leži upravo u kvaliteti.

Na koje će sve načine potrošači izravno osjetiti fokusiranje Plodina na kvalitetu poslovanja? Koje si KPI-jeve Plodine u tom smislu postavljaju?

– Kupci će rezultate naših ulaganja najviše osjetiti u većoj dostupnosti proizvoda, boljoj opskrbljenosti trgovina, boljim cijenama i kvalitetnijoj usluzi. Danas imamo potpunu kontrolu nad logistikom, što nam omogućuje dodatno unapređenje svih procesa, posebno kada je riječ o svježim kategorijama proizvoda. Posebnu pozornost posvećujemo odjelima po kojima su Plodine godinama prepoznatljive – voću i povrću, pekarstvu te mesnici. Upravo na tim odjelima kupci najbrže prepoznaju kvalitetu trgovca. Kada govorimo o pokazateljima uspješnosti, ne promatramo samo financijske rezultate. Jednako važni su nam zadovoljstvo kupaca, raspoloživost proizvoda, učinkovitost logistike, brzina procesa i kvaliteta usluge u svim dijelovima sustava.

Ako se ne varam, Plodine u cijeloj svojoj povijesti nisu imale ni jednu veliku akviziciju koja bi utjecala na ubrzanje rasta poslovnih prihoda. Mijenja li se ta strategija? Kakva bi akvizicija bila idealna?

– Točno je da smo dosadašnji razvoj gradili gotovo isključivo organskim putem. Fokus nam je bio na vlastitom rastu, izgradnji sustava i očuvanju stabilnosti poslovanja. Danas smo organizacijski i financijski snažniji nego ikad te smo spremni razmatrati i druge mogućnosti razvoja. Aktivno pratimo tržište i potencijalne prilike. Ako se pojavi akvizicija koja se uklapa u našu strategiju i dugoročno stvara dodatnu vrijednost za kompaniju, kupce i zaposlenike, svakako ćemo je ozbiljno razmotriti. Ne tražimo rast pod svaku cijenu, nego kvalitetne prilike koje mogu ubrzati razvoj kompanije. Pojavi li se prilika, nećemo je propustiti!

Koji su vam sve pokretači budućeg razvoja na raspolaganju za organski rast?

– Prostora za organski rast vidimo na više razina. Prije svega u nastavku širenja mreže, gdje planiramo otvarati najmanje pet novih supermarketa na godinu. Za idućih pet godina već imamo pripremljen velik broj lokacija u različitim fazama razvoja. Jednako važan pokretač rasta je podizanje kvalitete poslovanja. Digitalizacija, optimizacija logistike, unapređenje procesa upravljanja kategorijama, razvoj privatnih robnih marki, daljnje jačanje svježih odjela te ulaganja u zaposlenike područja su u kojima vidimo velik potencijal. Osim toga, u tijeku je i jedan od najvećih projekata digitalne transformacije kompanije – uvođenje elektroničkih cijena u cijeloj mreži. Riječ je o investiciji vrijednoj 15 milijuna eura koja će biti završena u sljedeće tri godine te će dodatno unaprijediti učinkovitost poslovanja, korisničko iskustvo i održivost.

Budući da već imate nacionalnu pokrivenost, gdje se još možete širiti novim prodajnim centrima? Razmišljate li i o novim prodajnim formatima?

– Prostora za razvoj i dalje ima u gotovo svim regijama Hrvatske, iako naš strateški fokus ostaje obala, gdje vidimo dodatni potencijal rasta. Kada je riječ o formatima, ostajemo vjerni konceptu koji se pokazao uspješnim. Naša optimalna veličina trgovine je oko 1500 četvornih metara prodajnog prostora jer upravo taj format omogućuje najbolju ravnotežu između širine asortimana, operativne učinkovitosti i kvalitete kupnje. Naravno, u mreži imamo i manje i veće formate, od približno 500 do više od 4000 četvornih metara, ali iskustvo i tržišni trendovi potvrđuju da je upravo srednji format najbliži potrebama većine naših kupaca.

S obzirom na vašu ambicioznost, ne postaje li Hrvatska premalo tržište za Plodine? Razmišlja li se o izlasku izvan hrvatskih granica?

– Trenutačno ne razmišljamo o širenju izvan Hrvatske. Naš fokus u potpunosti je usmjeren na domaće tržište jer vjerujemo da ovdje još postoji velik prostor za razvoj, kako širenjem mreže tako i podizanjem kvalitete poslovanja. Hrvatska možda jest manje tržište u usporedbi s nekim europskim zemljama, ali upravo zato zahtijeva detaljno poznavanje lokalnih potreba, navika kupaca i regionalnih specifičnosti. Smatramo da još uvijek imamo dovoljno prilika za rast i stvaranje dodatne vrijednosti na tržištu koje najbolje poznajemo. Naš razvoj oduvijek se temeljio na promišljenim i dugoročnim odlukama. Ne donosimo odluke impulzivno i upravo je takav pristup jedan od razloga stabilnosti i uspjeha Plodina.

Vjerujem da su Plodine dosad više puta bile potencijalna meta za preuzimanje. Je li obitelj Ćurković dolazila u napast da proda kompaniju? Hoće li ona i dalje ostati isključivo u obiteljskom vlasništvu? Razmatra li se možda ideja o IPO-u?

– Interesa je bilo i to nije iznenađenje. Plodine su stabilna, profitabilna i dobro organizirana kompanija, što ih čini zanimljivima različitim investitorima. Međutim, naš fokus nikada nije bio na prodaji kompanije, nego na njezinu daljnjem razvoju. Vjerujemo u potencijal Plodina i hrvatskog tržišta te želimo nastaviti graditi kompaniju dugoročno. Obiteljsko vlasništvo omogućilo nam je kontinuitet, brže donošenje odluka i jasnu razvojnu viziju, a to smatramo velikom prednošću. IPO u ovom trenutku nije tema. Naravno, svaka ozbiljna kompanija razmatra različite modele financiranja i razvoja, ali danas smo prije svega usmjereni na rast, investicije i daljnje jačanje tržišne pozicije. Mogu sa sigurnošću reći da će obitelj Ćurković još dugo ostati vlasnik Plodina.