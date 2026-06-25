Menstruacija i menopauza na poslu: Vrijeme je za prestanak šutnje

Rezultati istraživanja CESI-ja i pstaboo-a pokazuju da simptomi menstruacije i menopauze značajno utječu na život i radnu sposobnost žena

'Iako ti se vrti, tutnji u glavi, krvariš i na očigled ti nije dobro, nemaš izbor – moraš ići raditi'. Ovo je samo jedna od 135 priča koje su žene podijelile u okviru prvog hrvatskog istraživanja o utjecaju simptoma menstruacije i (peri)menopauze na radni život žena.

Upravo su te priče bile povod za događanje 3M – Menstruacija, Menopauza i Mimoze, koje su organizirali CESI i pstaboo kako bi otvorili prostor za razgovor o temama koje su dio života milijuna žena, a o kojima se još uvijek premalo govori.

U opuštenoj atmosferi zagrebačkog Botaničara okupile su se žene različitih generacija kako bi razgovarale o iskustvima menstruacije, perimenopauze i menopauze, njihovom utjecaju na zdravlje, samopouzdanje i profesionalni život te o tome zašto su ove teme i dalje obavijene šutnjom i nelagodom.

U razgovoru su sudjelovale Petra Salarić (pstaboo), Petra Kejla (Poliklinika Sinteza), Lidija Kobak (inHERA Health i podcast Sve super?) te Iva Majstorović (Enstring), a kroz različite perspektive otvorena su pitanja ženskog zdravlja, poslovnog okruženja i društvenih očekivanja koja žene često nose kroz cijeli život.

Povod za pokretanje razgovora bili su rezultati istraživanja CESI-ja i pstaboo-a koji pokazuju da simptomi menstruacije i (peri)menopauze značajno utječu na svakodnevni život i radnu sposobnost žena. Čak 76,6 posto žena smatra da su menstruacija i menopauza i dalje tabu teme, dok velik broj njih simptome skriva iz straha da će biti percipirane kao manje sposobne ili manje profesionalne.

No tijekom večeri postalo je jasno da problem nije samo u simptomima. Problem je i u šutnji.

Mnoge žene odrastale su uz poruke da su menstruacija, hormoni i menopauza nešto o čemu se ne govori javno. Posljedica toga je da se bolovi, umor, nesanica, valunzi, anksioznost ili 'brain fog' često doživljavaju kao nešto što žene trebaju same izdržati, bez traženja pomoći ili podrške.

Zato je jedna od najvažnijih poruka događanja bila da menstruacija i menopauza nisu privatni problemi pojedinih žena. One su dio života žena, ali i pitanje radnih uvjeta, zdravlja, dobrobiti i rodne ravnopravnosti.

Sudionice su istaknule kako su za promjene potrebni otvoreniji razgovori, više edukacije i više razumijevanja – u obiteljima, zdravstvenom sustavu, obrazovanju, ali i na radnim mjestima. Žene ne traže privilegije. Traže okruženje u kojem mogu otvoreno govoriti o svojim potrebama bez straha od osude, podcjenjivanja ili stigmatizacije.

Događanje 3M samo je prvi u nizu razgovora kojima CESI i pstaboo žele nastaviti otvarati prostor za teme o kojima se predugo šutjelo kako bi zaista mogli početi stvarati promjene. Jer ono o čemu ne pričamo ne možete niti biti riješeno.

Događanje je organizirano u okviru CESI programa 'Rodna ravnopravnost u svijetu rada' uz podršku projekta usmjerenog na unapređenje uvjeta rada žena tijekom menstruacije i (peri)menopauze.