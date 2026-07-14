Iskoristio kaos među taksistima i u dva mjeseca okupio 100 obrtnika

Nakon novih pravila i sloma dijela agregatora 23-godišnji Leon Šeketa pokrenuo je Flotilu, tvrtku koja vozačima vodi cijelu administraciju

Prošlo je više od mjesec dana otkako su na snagu stupila nova pravila za taksiste, a kako čujemo s terena, mnogi se taksisti još uvijek nisu njima prilagodili. Upravo ta situacija na tržištu prilika je za one koji znaju prepoznati poduzetničku priliku. Upravo je to učinila tvrtka Flotila iza koje stoji 23-godišnji Leon Šeketa.

Odluka za osnivanjem tvrtke pala je nakon akcije USKOK-a i uhićenja u agregatorskim tvrtkama. Kako nam priča osnivač Flotile, dosta ljudi je ostalo bez isplata, novac im jednostavno nije stizao, agregatori su izlazili iz posla jedan za drugim, a vozači nisu znali gdje da idu niti kome da se jave.

- Treba znati i tko sve vozi taksi. Među vozačima je jako puno ljudi u teškim životnim situacijama, ljudi u blokadama, samohrani roditelji, ljudi kojima nijedan poslodavac nije mogao prihvatiti raspored kakav im život traži. Njima je taksi često bio jedini realan izvor prihoda. I ti ljudi su preko noći ostali bez svega i snalazili se kako je tko znao.

Tu se rodila cijela priča. S nekoliko kolega koji imaju iskustva u ovom poslu odlučio sam pokrenuti Flotilu. Posložili smo sustav; knjigovodstvo, upravitelja prijevoza, partnere, servisere, popuste na gorivo, i svi kojima sam ispričao priču, planove i ambiciju oko svega toga rado su ušli u suradnju – ispričao je Šeketa.