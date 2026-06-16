Nikad jači SoMo Borac: Uvedena AI kategorija i prestižni SoMo Grand Prix

Otvorene su prijave za SoMo Borac 2026. Oni koji su u protekloj godini kreirali digitalni sadržaj, kampanje ili proizvode svoje radove mogu prijaviti do 23. rujna

Otvorene su prijave za 14. izdanje SoMo Borca powered by Aleph koje ove godine donosi veliko osvježenje – prvu nagradu za projekte kreirane uz pomoć umjetne inteligencije. Uz AI kategoriju, novo izdanje uvodi i prestižni SoMo Grand Prix, posebnu nagrada za najbolji rad natjecanja u sklopu SoMo Advertisinga, a unutar kategorije SoMo Media dodijelit će se i nagrada SoMo Content Engagement za najbolje organske sadržaje koji uspješno privlače, uključuju i zadržavaju publiku.

Svi koji su u protekloj godini kreirali digitalni sadržaj, kampanje ili proizvode o kojima se pričalo, svoje radove mogu prijaviti do 23. rujna, a vrhunac sezone očekuje nas na proglašenju pobjednika 23. listopada.

SoMo Borac je najrelevantnije regionalno natjecanje koje već godinama prepoznaje i nagrađuje najbolje digitalne projekte, a novo izdanje stavlja poseban naglasak na tehnološku transformaciju, kreativnu hrabrost i projekte koji diktiraju nove digitalne trendove. Prijavitelji će i ove godine svoje radove moći prijaviti unutar dva streama: SoMo Media i SoMo Advertising.

U sklopu SoMo Media moguće je prijaviti projekte za nagrade poput Digital Product of the Year, Digital Design of the Year, SoMo Native i Best Media Storytelling, a dodijelit će se i priznanje HUDI Northern Star powered by HUDI. SoMo Advertising ponovno će nagraditi najuspješnije digitalne kampanje, aktivacije i proizvode, komunikacijske strategije, performance projekte, video sadržaje i kreativna rješenja koja su ostvarila zapažene rezultate. Detaljan pregled svih kategorija, pravila prijave i uvjeta sudjelovanja dostupan je na službenoj stranici SoMo Borca.

Uz natjecateljski dio, SoMo Borac ponovno će ugostiti i vodeće stručnjake iz regije i svijeta na konferenciji posvećenoj budućnosti digitalne industrije, novim trendovima, tehnologijama i najboljim praksama koje oblikuju tržište.

- Već četrnaest godina SoMo Borac prati razvoj digitalne industrije i prepoznaje projekte koji pomiču granice kreativnosti, inovacije i poslovnih rezultata. Svako novo izdanje donosi nam presjek onog najboljeg što regionalna scena može ponuditi, a upravo prijavljeni radovi pokazuju kako se industrija razvija, prilagođava novim tehnologijama i podiže standarde izvrsnosti. Veselimo se vidjeti projekte koji su obilježili proteklu godinu te dobiti uvid u najnovije trendove koji će oblikovati našu digitalnu budućnost – izjavila je Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Svi koji svoje radove prijave do 1. rujna ostvaruju povoljniju cijenu kotizacije, a oni koji žele osigurati early birds ulaznice za ovogodišnje izdanje SoMo konferencije po cijeni od 139 eura, mogu to učiniti do 31. srpnja 2026.

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