AI gura svjetsko gospodarstvo, OECD podigao prognozu rasta

OECD očekuje rast svjetskog gospodarstva od 2,9 posto ove godine, uz snažna ulaganja u AI i blaži rast cijena energije

Svjetsko gospodarstvo porast će ove godine nešto snažnije no što se očekivalo, a val aktivnosti u sektorima povezanim s umjetnom inteligencijom i pretpostavljeni blaži rast cijena energije trebali bi produljiti trend blagog ubrzanja i na 2027., prognozira Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD).

Svjetsko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti za 2,9 posto, pokazuju nove OECD-ove prognoze. U lipnju bili su prognozirali rast aktivnosti za 2,8 posto. Utjecaj poskupljenja nafte bio je do sada blaži no što se očekivalo, među ostalim zahvaljujući alternativnim opskrbnim pravcima, korištenju zaliha i puštanju strateških rezervi u zemljama OECD-a, stoji u izvješću.

Pritisak je ublažila povećana proizvodnja nafte izvan Perzijskog zaljeva i slabija potražnja, osobito u Kini, napominju OECD-ovi stručnjaci. Gospodarski rast i trgovinu paralelno i dalje podupiru snažna ulaganja u umjetnu inteligenciju, primjećuju.

Ulaganja u AI i pretpostavljeno blaže poskupljenje energije trebali bi podržati trend blagog ubrzanja aktivnosti i na 2027., uz prognoziranu stopu rasta od 3,0 posto. U lipnju OECD je za iduću godinu bio prognozirao rast aktivnosti na svjetskoj razini za 3,1 posto.

Prognoza uvelike ovisi o daljnjem razvoju sukoba na Bliskom istoku, koji je i dalje teško predvidjeti, napominju.

Španjolska na čelu

Američko gospodarstvo trebalo bi ove godine porasti 2,2 posto i blago usporiti u idućoj godini, na 2,1 posto. Snažna ulaganja u AI u najvećem svjetskom gospodarstvu donekle će prigušiti posustajanje osobne potrošnje i skromniji rast realnog dohotka, napominju u OECD-u.

Aktivnosti u eurozoni trebala bi pak i ove i iduće godine porasti za jedan posto, pokazuju nove prognoze. Na početku ljeta OECD je za ovu godinu prognozirao rast aktivnosti za 0,8 posto, a za iduću za 1,2 posto. Potražnja u zoni primjene zajedničke europske valute ojačat će kada se cijene energije normaliziraju i kada se zahuktaju 'nove obrambene inicijative', napominju.

Španjolska u skupini velike četvorke eurozone i dalje predvodi prognoziranim rastom aktivnosti, za 2,6 posto u ovoj i za 1,8 posto u idućoj godini. Njemačko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 1,1 posto, nešto snažnije no što je OECD bio očekivao u lipnju, a isti tempo rasta očekuje se i u 2027.

Slijedi Italija s očekivanim rastom aktivnosti u ovoj godini za 0,9 posto i za 0,6 posto u 2027. Najslabiji rast u ovoj godini OECD predviđa Francuskoj, za 0,4 posto. U 2027. aktivnost bi trebala neznatno ubrzati, prema prognoziranoj stopi rasta od 0,7 posto.

Indija iznad 'sedmice'

Indija će pak ove godine blago premašiti 'sedmicu', u očekivani rast aktivnosti za 7,1 posto. U lipnju OECD je bi prognozirao da će aktivnosti porasti za 6,3 posto. U 2027. aktivnost bi trebala zamjetno usporiti, na 6,5 posto, pokazuju nove prognoze. Kinesko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 4,5 posto i tek neznatno usporiti u 2027., na 4,2 posto.

Postupno jačanje inflacije koči potrošnju, a ulaganja bi paralelno trebala posustati zbog državne politike ograničavanja viška kapaciteta, drže u OECD-u. Indonezija će preteći Kinu prognoziranim rastom aktivnosti u ovoj godini od 5,2 posto i od 5,1 posto u 2027., pokazuju OECD-ove prognoze. Rusko gospodarstvo trebalo bi pak ove godine porasti za 0,5 posto, izračunali su, i za 0,6 posto u 2027.