Od horoskopa do rukopisa: Što sve odlučuje tko dobiva posao

Kandidati ponekad ispadaju zbog kriterija koji nemaju veze s kompetencijama, a posebno su izražene predrasude prema ženama

Možete imati besprijekoran životopis, vrhunske preporuke i godine iskustva, ali od posla vas ponekad mogu udaljiti pogrešan horoskopski znak, 'krivi' dijalekt ili mrežaste čarape. Koliko god to zvučalo neobično, u selekcijskim procesima konačnu odluku ne određuju uvijek stručnost i rezultati, nego i osobne preferencije, predrasude te neobični zahtjevi poslodavaca. Headhunterica Sanja Brkić za Lider govori o kriterijima s kojima se susretala, od grafoloških analiza rukopisa do viška kilograma.

Ovakvi primjeri možda zvuče ekstremno, ali otvaraju pitanje koliko osobne preferencije poslodavaca utječu na izbor kandidata te gdje završava legitimna procjena, a počinje predrasuda. Brkić smo pitali koliko su takvi kriteriji prisutni u selekcijskim procesima i kada postaju presudni.