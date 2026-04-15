Projekt Mali svjetionik već devetu godinu slavi one koji ostaju izvan svjetla reflektora, a bez kojih društvo ne bi funkcioniralo

Otvorene su prijave za izbor najboljih radnika u Hrvatskoj, ljudi koji svakodnevno, tiho i predano, svojim radom, poštenjem i odnosom prema drugima mijenjaju svoju okolinu. Prijave za priznanje Mali svjetionik 2026. traju do 13. svibnja, a građani diljem Hrvatske mogu nominirati osobe koje ih inspiriraju - kolege, zaposlenike, prijatelje ili poznanike koji svojim radom i pristupom ostavljaju trag. I ove je godine osiguran nagradni fond od 24 tisuće eura, od čega pobjednik osvaja 15 tisuća eura, dok će preostalih devet finalista biti nagrađeno s po tisuću eura.

Kako su priopćili, projekt Mali svjetionik usmjeren je na ljude koji često ostaju izvan fokusa javnosti, iako upravo njihov trud i odgovornost čine temelj svake zajednice. Kroz projekt se potiče razvoj kulture poštenja, izvrsnosti i međusobnog poštovanja te naglašava važnost pojedinca u radnom i društvenom okruženju.

Kako ističe Kristijan Cinotti, suosnivač projekta i glavni partner tvrtke Forvis Mazars, ideja nagrade proizašla iz želje za promjenom vrijednosti u društvu i skretanjem pažnje na malog, vrijednog čovjeka.

– Među nama su ljudi koji, iako često nedovoljno prepoznati ili plaćeni, svoj posao rade odgovorno i predano – i upravo na njima počiva uspjeh mnogih organizacija i zajednica. Trud, profesionalnost i empatija Malih svjetionika stvaraju pozitivan utjecaj koji se širi na cijelu zajednicu. Pojedinci i poduzeća prijavom potvrđuju da aktivno rade na kvaliteti svog radnog okruženja, njeguju poticajnu organizacijsku kulturu i vrijednosti koje promičemo – poručuje Cinotti.

Kristijan Cinotti, Ivan Topčić i Helena Babić, Mali svjetionik

Prijava kandidata podnosi se putem obrasca na službenoj stranici projekta, a osmišljena je tako da naglasak stavlja na priču čovjeka, a ne samo na njegovu funkciju ili rezultate. Ako znate nekoga tko zaslužuje priznanje, sada je trenutak da ga upozna i cijela Hrvatska.

Nakon zatvaranja prijava, stručna komisija će odabrati 10 finalista čije će priče biti predstavljene javnosti. Konačni pobjednik bit će proglašen u studenome u sklopu konferencije Global Leadership Summit i ponijet će titulu Malog svjetionika 2026.

Prošlogodišnja pobjednica, Helena Babić iz Pule, medicinska sestra i predsjednica Udruge AjA, svojim radom pruža podršku osobama u beskućništvu. Njezin put započeo je volontiranjem u Crvenom križu, a danas razvija projekte poput 'Housing First', prvog takve vrste u regiji, kojim se korisnicima osigurava smještaj i prilika za novi početak.

Od pokretanja 2018. godine, Mali svjetionik zaprimio je više od tri tisuće prijava i ispričao desetke inspirativnih priča iz cijele Hrvatske, dok je kroz nagrade dodijeljeno više od 135 tisuća eura kao konkretno priznanje onima koji svojim djelovanjem čine razliku. Ovogodišnje izdanje projekta podržavaju mnoga poduzeća i institucije među kojima su DM, Pevex, Violeta, Tece, Zicer, Croma, Fokus, Forvis Mazars, Zaklada Rhema i Tim Kabel.

U samim temeljima inicijative nalazi se inspiracija životom i radom Dražena Glavaša, čovjeka koji je vjerovao da promjena društva počinje od pojedinca, a svoj je život posvetio razvoju lidera i promicanju vrijednosti integriteta, odgovornosti i etičnosti u radu. Osnivači projekta su Forvis Mazars, Tim Kabel, Udruga Mali svjetionik te Zaklada Rhema.