Parfem koji miriše na najbolji noćni izlazak upravo je stigao u Hrvatsku

Ako postoji parfem koji priziva osjećaj uzbuđenja dok se spremamo za izlazak, kao i onu posebnu energiju početka noći u kojoj je sve moguće, onda je to novi 9PM Night Out iz parfemske kuće AFNAN. Planetarno popularni arapski brend zagrebačkoj je publici predstavio svoju najnoviju mirisnu poslasticu iz kultne linije 9PM, vjerno dočaravši estetiku noćne energije utkane u DNK ovog parfema.

Zagreb je pažljivo odabran za regionalno lansiranje najnovijeg mirisa kuće AFNAN 9PM Night Out, a na događanju je bio i Sameer Juwale, Direktor prodaje kompanije AFNAN, koji nije skrivao oduševljenje. Ambijent igre svjetla i sjene, urbani ritam i atmosfera noćnog izlaska pretvorili su večer u mirisno iskustvo za pamćenje, baš onakvo kakvo parfem i komunicira: intenzivno, zavodljivo i s dozom nepredvidivosti.

Novi 9PM Night Out među prvima su isprobali brojni predstavnici medija, influenceri i javna lica, koji su kroz večer otkrivali kako se miris razvija na koži: od svježeg prvog dojma do toplih, senzualnih nota koje traju još dugo nakon što noć završi.

- Ovoga mjeseca AFNAN slavi lansiranje parfema 9PM Night Out diljem svijeta, od Miamija do Indonezije. Ponosni smo što smo dio tog globalnog pokreta i što smo upravo ovdje, u Zagrebu, uživali u očaravajućem novom mirisu - izjavio je Miloš Milutinović, CEO DP Lux grupe.

Za one koji diktiraju ritam noći

9PM Night Out magnetski je privlačan mirisni statement za nezaboravne noćne izlaske koji spaja samopouzdanje, noćnu energiju i suvremeni urbani luksuz. Već pri prvom nanošenju djeluje energično, svježe i vibrantno, a potom prelazi u toplije i senzualnije note s profinjenom oštrinom. Na koži ostaje dugo i intenzivno te savršeno utjelovljuje manifest: "Own the Moment. Own the Night. Own Your Intensity".

Mirisne note:

Gornje: pitaja, bergamot, konjak, lavanda, jabuka

Srednje: kardamom, mahonial, antilop, toffee, cedar

Bazne: tonka, akigalawood, ambrofix, pačuli

Poznato lice, snažna energija

Zaštitno lice kampanje za 9PM Night Out je Ed Westwick, glumac kojeg pamtimo po ulozi Chucka Bassa u seriji Gossip Girl. Njegova prepoznatljiva kombinacija karizme i nenametljivog samopouzdanja savršeno reflektira karakter parfema. Baš kao i Ed Westwick, 9PM Night Out ne traži pažnju već je s lakoćom privlači.

Autor mirisa je renomirani parfumer Quentin Roussel, poznat po modernim i izražajnim kompozicijama koje spajaju preciznost i emociju. Njegov se potpis osjeća u slojevitosti, balansu i dugotrajnosti parfema.

Intenzitet bez pretencioznosti

Premium parfemska kuća AFNAN osnovana je 2007. godine, a danas je prisutna u više od 120 zemalja. Brend spaja nasljeđe bogatih aroma i začinskih nota s modernim, multikulturalnim pristupom, stvarajući mirise za publiku koja traži karakter, projekciju i dugotrajnost, bez pretencioznosti.

Parfem AFNAN 9PM Night Out dolazi kao unisex extrait de parfum od 100 ml, a dostupan je u prodavaonicama dm-a i Bipe diljem Hrvatske.