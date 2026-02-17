Tvrtke i tržišta
Svaki treći stan i poslovni prostor u Hrvatskoj kupuje se u Zagrebu
17. veljače 2026.
foto Shutterstock
Zagreb dominira i kupoprodajom kuća, dok Zadar prednjači u građevinskim, a Koprivničko-križevačka u poljoprivrednim zemljištima
Svaki treći stan i svaki treći poslovni prostor kupljeni u Hrvatskoj lani su prodani u Zagrebu, a svaka četvrta kuća također je promijenila vlasnika u glavnom gradu. S druge strane, svako sedmo građevinsko zemljište u cijeloj Republici Hrvatskoj kupuje se u Zadarskoj županiji, dok se svako deseto poljoprivredno zemljište kupuje u Koprivničko-križevačkoj. Pokazuju to podaci Porezne uprave koje je u novom biltenu obradila agencija za posredovanje nekretninama Opereta.
BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci