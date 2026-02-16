Novi vlasnik preuzima Namu u Ilici, robna kuća se vraća trgovini

Izbor šesti preuzima zgradu, zadržava zaposlenike i djelatnost nakon dugotrajne neizvjesnosti, a zaključenje transakcije očekuje se u ožujku

Nakon višegodišnje neizvjesnosti oko sudbine jedne od najpoznatijih zagrebačkih robnih kuća tvrtka Izbor šesti preuzima Namu u Ilici. Zaključenje transakcije očekuje se u ožujku, a po dovršetku postupka robna kuća ponovno će otvoriti vrata i nastaviti trgovačku djelatnost, stoji u današnjem priopćenju novog vlasnika Name.

Svi zaposlenici nastavljaju s radom, a poslovanje će se pokretati postupno jer objekt trenutačno nema zakupaca.

- Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, u samom srcu grada, u povijesnoj zgradi s kraja 19. stoljeća koja već generacijama oblikuje njegovu vizuru. Robna kuća nije samo poslovni prostor - ona je dio identiteta Zagreba i zato želimo očuvati njezin dignitet, poštovati njezinu povijest i promišljeno graditi njezinu budućnost - poručili su iz tvrtke Izbor šesti, dodajući da će o svim novostima vezano uz robnu kuću Nama u Ilici pravovremeno obavijestiti javnost.

Epilog višegodišnje sage

Kako je Lider ranije pisao , Trgovački sud dosudio je zgradu Name tvrtki Izbor šesti uz obvezu da u roku od 30 dana uplati oko 12 milijuna eura razlike do ponuđene cijene veće od 17 milijuna eura te preuzme inventar, robu i zaposlenike.

Kupac je pritom dužan nastaviti poslovanje i preuzeti oko 140 radnika uz iste uvjete rada tijekom najmanje dvije godine, a u suprotnom bi dosuda nekretnine postala nevažeća.

Prodajom zgrade završava i stečajni postupak Name, iako iznos neće biti dovoljan za podmirenje svih vjerovnika pa slijedi prodaja robne kuće na Kvaternikovom trgu. Država i Grad Zagreb pritom nisu iskoristili pravo prvokupa.

Tko je kupac

Tvrtka Izbor šesti osnovana je u kolovozu 2025., a iza nje stoje obitelji Banović i Budalić — Banovići su bivši vlasnici optičkog lanca Anda, dok su Budalići aktivni u sektoru nekretnina.

U ranijim fazama procesa nagađalo se o dolasku velikih modnih brendova ili kasnijoj prenamjeni, no novo priopćenje prvi put jasno govori o nastavku maloprodaje. Hoće li projekt dugoročno ostati klasična robna kuća ili prerasti u suvremeni multibrand retail prostor, ovisit će o poslovnom modelu koji će investitor predstaviti nakon preuzimanja.