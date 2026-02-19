Trešnjevački sportski kompleks ide na bubanj za 2,5 milijuna eura

Nakon 18 godina sudskih sporova i propasti tvrtki, atraktivna parcela od 7000 kvadrata u Klanječkoj čeka novog vlasnika

Dok se zagrebačka sportska infrastruktura godinama guši u nedostatku prostora, na trešnjevačkoj adresi Klanječka 37a raspliće se još jedna sudska saga koja ilustrira kako loše poslovne odluke i kaskadni dugovi mogu 'zarobiti' vrijedne gradske resurse.

Na bubanj Trgovačkog suda u Zagrebu odlazi kompleks nekadašnjeg sportskog centra, poznatog kao Concordia, koji u naravi obuhvaća rekreacijski centar, sportsku halu, teniske terene i pripadajuća parkirališta na ukupno sedam zemljišnoknjižnih čestica, ukupne veličine od oko sedam tisuća kvadrata.

Sudbina ovog prostora zapečaćena je još u listopadu 2008. godine, kada je tadašnji vlasnik Končar-Turs založio nekretnine kao jamstvo za kredit od 1,3 milijuna eura koji je austrijska BKS Bank AG odobrila Končar-Tursu, a nekretnine su potom fiducijarno prenesene na M-Profil radi osiguranja. Zbog nepodmirenih obveza koje su do kraja 2012. godine narasle na milijun eura dospjele glavnice i kamata, pokrenut je ovršni postupak koji je trajao više od desetljeća.

Vlasnička povijest kompleksa reflektira dugogodišnje sporove i postupke: nakon hipoteke i fiducijarnih prijenosa s Končar-Tursa na M-Profil i potom na Treći faktor, danas se ovrha vodi protiv Končar-Tursa kao izvornog dužnika te stečajne mase iza Garmenjak, društva koje je pravni sljednik Trećeg faktora i posljednje upisani vlasnik nekretnina.

Trgovački sud u Zagrebu sada je utvrdio tržišnu vrijednost cijelog kompleksa na 3.316.593,27 eura, no prva elektronička javna dražba u organizaciji FINA-e krenut će s početnom cijenom od 2,48 milijuna eura, što predstavlja tri četvrtine procijenjene vrijednosti.

Nadmetanje je zakazano za travanj 2026. godine, a potencijalni kupci moraju uplatiti jamčevinu od preko 331 tisuću eura kako bi uopće dobili priliku sudjelovati u utrci za ovaj trešnjevački prostor. Početak nadmetanja za ovu lokaciju kreće 22. travnja, a završava 7. svibnja 2026. godine.

Također, treba reći da nekretnina na četvrtoj dražbi, ako sve prije propadnu, može pasti na početnu cijenu od svega jedan euro, no s obzirom na atraktivnost lokacije, očekuje se značajan interes već u prvom krugu.

Kako je potvrdio i stečajni upravitelj, trenutno je na lokaciji i dalje nekoliko malih zakupaca, uglavnom teniskih terena, a iako se nekretnine prodaju skupno, ostaje otvoreno pitanje hoće li novi vlasnik zadržati sportsku namjenu kompleksa ili će se Concordia pretvoriti u još jedno gradilište stambenih kvadrata što je trend koji u Zagrebu rijetko tko uspijeva zaustaviti.

Dok čekamo svibanj 2026. i završetak nadmetanja, jasno je da je jedini stvarni pobjednik u ovoj priči banka koja je, unatoč godinama čekanja, osigurala naplatu svojih potraživanja.