Mirakul programi za HR koji oblikuje poslovne odluke

24. ožujka 2026.
Matilda Ivaniš Knez, voditeljica HR Akademije

HR kao strateški partner sve više oblikuje poslovne odluke, a Mirakul programi dodatno jačaju njegov utjecaj u organizacijama

U suvremenim organizacijama HR sve više preuzima ulogu aktivnog sudionika u donošenju poslovnih odluka. Fokus se pomiče s operativne podrške prema strateškom partnerstvu – ulozi u kojoj HR aktivno doprinosi oblikovanju smjera razvoja, organizacijske kulture i poslovnih rezultata.

Takve organizacije prepoznaju kako odluke o ljudima, timovima i organizaciji izravno utječu na performanse i dugoročnu održivost poslovanja.  Upravo na tom razumijevanju Mirakul razvija svoje programe HR Akademija i HR Leadership Excellence – s ciljem daljnjeg jačanja kompetencija HR-a kao strateškog partnera koji aktivno sudjeluje u oblikovanju poslovnih odluka i rezultata.

HR Akademija: razvoj koji mijenja način rada, a ne samo znanje

HR Akademija nije zamišljena kao još jedan edukacijski program, već kao razvojni proces koji mijenja način razmišljanja i djelovanja HR stručnjaka.

Fokus je na osposobljavanju polaznika kako bi ranije prepoznali organizacijske izazove, vodili razgovore koji utječu na donošenje odluka i pokretali inicijative koje doprinose poslovnim rezultatima.

Rad se stoga temelji na stvarnim situacijama iz prakse, što polaznicima omogućuje povezivanje sadržaja s vlastitim organizacijskim kontekstom te primijene ga u svakodnevnom radu.

Ključna novost programa u novoj, 25. generaciji su follow-up radionice, koje uvode ono što većini edukacija nedostaje – kontinuitet i odgovornost za primjenu naučenog. Uz to, program uključuje i poseban online sat s mentoricom, namijenjen individualnom radu na konkretnim izazovima iz prakse, dodatnom usmjeravanju i razjašnjavanju pitanja koja se pojavljuju u stvarnom poslovnom kontekstu.

HR Akademija završava HR Strategy Showcaseom – završnom integracijom i prezentacijom HR strategije, kroz koju polaznici povezuju sve stečeno znanje u cjelovitu i primjenjivu poslovnu praksu.

 „Showcase predstavlja logično i snažno finale cjelokupnog razvojnog procesa - trenutak u kojem se znanje, iskustvo i individualni rad integriraju u jasnu, poslovno utemeljenu HR inicijativu. To nije samo završna prezentacija, već strukturirani proces u kojem polaznici svoje ideje dovode na razinu strateški promišljenih i operativno izvedivih rješenja.” ističe Matilda Ivaniš Knez, voditeljica programa.

Upravo taj pristup čini razliku – jer stvarna vrijednost edukacije ne mjeri se sadržajem, već promjenama koje ostaju nakon nje.

HR Leadership Excellence: jačanje utjecaja u poslovnom odlučivanju

HR Leadership Excellence – ONLINE napredni je program namijenjen HR stručnjacima, menadžerima i voditeljima koji već imaju aktivnu ulogu u organizaciji, a žele dodatno razviti svoje kompetencije i osnažiti utjecaj u svakodnevnom poslovnom odlučivanju.

Uloga HR-a danas je ključna u razvoju liderstva, oblikovanju organizacijske kulture i stvaranju okruženja koje potiče angažiranost, inovacije i prilagodbu promjenama. Upravo zato program stavlja naglasak na povezivanje HR-a s poslovnim strategijama i jačanje njegove uloge u donošenju odluka.

Kroz devet strukturiranih modula polaznici razvijaju konkretne vještine i pristupe – od vođenja kroz coaching, oblikovanja jasne interne komunikacije i upravljanja promjenama, do razumijevanja zaposleničkog iskustva i njegove uloge u retenciji talenata.

Program uključuje i temu primjene umjetne inteligencije u HR procesima, s fokusom na njezin utjecaj na učinkovitost i donošenje odluka u svakodnevnom radu.

Razlika koja se vidi u poslovnim rezultatima

Razlika između prosječnog i strateškog HR-a ne leži u količini znanja, već u načinu na koji HR djeluje unutar organizacije.

HR koji razvija ovakve kompetencije uz pomoć Mirakul programa:

  • aktivno sudjeluje u donošenju odluka, a ne samo u njihovoj provedbi,
  • utječe na ponašanja zaposlenika koja u konačnici određuju rezultate,
  • povezuje ljude, procese i poslovne ciljeve.

Ovakav HR direktno utječe na brzinu donošenja odluka, angažiranost zaposlenika i uspješnost provođenja promjena, što u konačnici postaje mjerljiva konkurentska prednost.

Organizacije koje razvijaju HR s ovakvim utjecajem ne prilagođavaju se promjenama – one ih vode.

Takav pristup Mirakul razvija kroz svoje edukacijske i konzultantske programe već više od 15 godina, potvrđujući svoju poziciju jednog od vodećih edukacijskih centara u Hrvatskoj i dobitnika BestBuy nagrade za najveću vrijednost za novac.

Prijave za nove generacije programa su u tijeku

25. generacija HR Akademije održava se od 22. travnja 2026. do 8. srpnja 2026., uz voditeljicu programa Matildu Ivaniš Knez.

Akademija se održava hibridno kombinacijom online i uživo modula u Zagrebu.

Sljedeći ciklus programa HR Leadership Excellence – ONLINE održava se od 8. svibnja 2026. do 12. lipnja 2026. a više informacija možete pronaći na: HR Leadership Excellence.

#Hr#Ljudski Resursi#Edukacija#Organizacijski Razvoj#Strateško Upravljanje#Hr Akademija#Hr Leadership Excellence#Poslovno Odlučivanje#Razvoj Kompetencija#Organizacijska Kultura
vezani članci
