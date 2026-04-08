Kako vam AI agenti mogu pomoći u ostvarivanju većih prihoda?

Tvrtke ih uvode radi učinkovitosti i boljeg korisničkog iskustva, dok se zarada očekuje tek s većom razinom autonomije i povjerenja

Generativni AI naučila je tvrtke da razgovaraju s računalom. Agentski AI ide korak dalje i računalu daje zadatak. Umjesto da čeka pitanje i vrati odgovor, agent preuzima cilj, planira korake, koristi alate, donosi odluke i izvršava akcije, sve to uz minimalnu ljudsku intervenciju. Razlika je to koja nije samo tehnička, već i poslovna, i upravo zato sve veći broj tvrtki već eksperimentira s AI agentima, dok Gartner predviđa da će do kraja 2026. oko 40 posto njih biti integrirano u tzv. enterprise aplikacije, u usporedbi s tek ranom fazom primjene danas. Tržišna vrijednost agentskog AI-ja već je u milijardama dolara i očekuje se njezin ubrzani i kontinuirani rast.

Od alata do virtualnog zaposlenika

Infobip, prvi hrvatski jednorog i jedan od globalnih lidera u komunikacijskim platformama, agentski AI već razvija kroz vlastiti Infobip AgentOS i iz prve ruke prati kako taj pomak mijenja operativni model kompanija.

– Agentsku umjetnu inteligenciju vidimo kao pomak u kojem AI više nije samo alat koji odgovara, nego sustav kojem zadate cilj, a on preuzme zadatak i odradi korake kako bi došao do uspješnog ishoda. Za razliku od klasičnih, unaprijed definiranih sustava, takav sustav ne slijedi samo zadane korake, nego se prilagođava onome što u tom trenutku ima najviše smisla – kaže Marinela Kutić, direktorica poslovne jedinice AgentOS-a u Infobipu.