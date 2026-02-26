U novom broju doznajte u što se ulažu vaše mirovine

Novi broj Lidera donosi pregršt zanimljivih tema, od mirovina preko investicija do dugoočekivanog intervjua s čelnikom dm-a

Vijest objavljena sredinom veljače da je jedan hrvatski mirovinski fond ostvario bolji rezultat od golemoga norveškog državnog investicijskog fonda prošla je relativno nezapaženo u domaćoj javnosti. Glasoviti Naftni fond prošle je godine povećao vrijednost za približno 135 milijardi eura, pa se imovina popela na impresivnih 2,2 bilijuna eura. Taj fond u koji se slijeva višak prihoda od izvoza nafte donio je norveškim građanima prinos od 15 posto.

Hrvatski mirovinski fondovi, iako upravljaju s 26,5 milijardi eura i najveći su institucionalni ulagači u jugoistočnoj Europi, u usporedbi s Norvežanima djeluju skromno. No promatra li se isključivo prinos - David je nadmašio Golijata.

U temi broja detaljno objašnjavamo kako su mirovinski fondovi alocirali vaš novac i raščlanjujemo strukturu njihovih ulaganja c.

O investicijskim kriterijima i potrebi da se odustane od „kolonijalne poniznosti” te vodi samostalna razvojna politika u skladu s nacionalnim i društvenim interesima zajednice u svojoj kolumni piše glavni urednik Lidera Miodrag Šajatović. Srednje razvijena zemlja, kakva je Hrvatska danas prema razini BDP-a, mora znati što su joj poželjna, a što nepoželjna ulaganja

Bavimo se i apsurdima sustava blokada: od ukupno 667 milijuna eura neizvršenih osnova čak se 400 milijuna odnosi na potraživanja državnog proračuna, uz dodatnih 228 milijuna eura kamata. Država je tako najveća pojedinačna vjerovnica pa imamo sustav koji sâm sebe blokira.

U novom broju donosimo i intervju s direktorom dm-a Mirkom Mrakužićem, reportažu iz Spectra-medije, poduzetničku priču Ivone i Nataše Poljak (Garden City) te kompanijsku analizu Zagrebtransa.