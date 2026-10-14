‘Te fore ovdje ne pale’: nova kampanja na kioscima iNovina

BAT i iNovine jačaju kampanju protiv prodaje duhanskih proizvoda maloljetnicima. Dosad je provedeno više od 61.000 provjera dobi.

British American Tobacco (BAT) i nacionalna mreža kioska iNovine nastavljaju s kontinuiranim aktivnostima usmjerenima smanjenju dostupnosti duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima.

Nakon uvođenja inovativne tehnologije za utvrđivanje punoljetnosti kupaca i edukativnih brošura, od listopada će na svim iNovine prodajnim mjestima biti istaknuti dodatni edukativni vizuali pod nazivom 'Te fore ovdje ne pale', kojima se naglašava da su to mjesta nulte tolerancije prema prodaji duhanskih i nikotinskih proizvoda osobama mlađima od 18 godina.

Uz podizanje svijesti maloljetnika i njihovih roditelja, edukativni vizuali postavljeni na svim iNovine prodajnim mjestima diljem Hrvatske usmjereni su i na podizanje svijesti čitave javnosti o nužnosti smanjenja dostupnosti duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima.

- U BAT-u jasno i dosljedno komuniciramo da naši proizvodi nisu za maloljetnike te imamo nultu stopu tolerancije prema njihovoj prodaji osobama mlađima od 18 godina. Zato kontinuirano ulažemo u edukaciju trgovaca, ali i u dodatne alate čime podržavamo odgovornu maloprodaju i zaštitu mladih. Nakon uvođenja inovativne tehnologije za provjeru punoljetnosti i edukativnih brošura na kioske, vjerujemo da će vizuali ‘Te fore ovdje ne pale’ naša nastojanja učiniti još vidljivijima te dodatno osnažiti napore svih dionika u zaštiti maloljetnika - izjavio je Jurica Jurič, član Uprave BAT Adria i direktor maloprodaje u Hrvatskoj.

U godinu i pol dana od uvođenja inovativne tehnologije za utvrđivanje punoljetnosti kupaca prilikom kupnje duhanskih i nikotinskih proizvoda, na kioscima iNovina realizirano je ukupno preko 61.000 skenova za provjeru dobi i podijeljeno oko 30.000 edukativnih brošura, čiji su sadržaj izradili stručnjaci Društva za socijalu podršku.

Tehnologija koja je uvedena na 240 iNovine prodajnih mjesta u Hrvatskoj temelji se na jednostavnom i brzom skeniranju lica kamerom pametnog telefona, pri čemu se fotografije ne pohranjuju niti se na bilo koji način identificiraju korisnici, već se primjenom algoritama procjenjuje je li osoba punoljetna.

Uvođenje tehnologije i edukativne brošure na kioske iNovina pratio je i projekt edukacije više od 450 djelatnika iNovina.

- Od uvođenja tehnologije za provjeru punoljetnosti do podrške distribuciji edukativnih brošura, iNovine i BAT su pokazali predanost sprječavanju dostupnosti duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima. Dodatno jačanje vidljivosti kioska iNovina kao mjesta nulte tolerancije na dostupnost duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima kroz poruke ‘Te fore ovdje ne pale’, prirodan je nastavak pokrenutih aktivnosti i smatram ih posebno vrijednim jer se javnosti obraćaju razumljivim i pamtljivim porukama, zbog čega vjerujem da će rezultirati jačanjem svijesti o nužnosti smanjenja dostupnosti proizvoda koji su zabranjeni maloljetnicima - rekla je Jasna Lesički, dopredsjednica Društva za socijalnu podršku.