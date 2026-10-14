Sesvetski prijevoznik Trans Flora završio u stečaju

Prihodi su lani pali 30 posto, neizvršene osnove za plaćanje dosegnule 171 tisuću eura, a šest od osam vozila već je odjavljeno

Prijevoznička tvrtka Trans Flora iz Sesveta, koja je još 2024. ostvarivala gotovo pet milijuna eura prihoda, završila je u stečaju. Naime, 13. listopada otvoren je stečajni postupak zbog nesposobnosti za plaćanje, nakon što je utvrđeno da tvrtka ima 170.933,58 eura neizvršenih osnova za plaćanje.

Stečaj je predložila Fina još 29. srpnja ove godine, navodeći da je tvrtka imala neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana te da su nepodmirene obveze tada iznosile 157.845,62 eura. Do otvaranja stečaja iznos evidentiranih neizvršenih osnova porastao je za nešto više od 13 tisuća eura. Sud je prethodno naložio dostavu popisa imovine i obveza, no predstavnik tvrtke nije se pojavio na ročištu održanom 13. listopada.

Trans Flora osnovana je 2009. godine, a njezin jedini osnivač i direktor je Goran Grbavac. Tvrtka je registrirana za cestovni prijevoz robe, a posljednjih je godina bilježila znatan pad poslovnih rezultata. Prema podacima Fine, tvrtka je 2025. uprihodila 3,45 milijuna eura, što je smanjenje od 30,15 posto u odnosu na godinu ranije, te je poslovala s neto gubitkom od 297.974 eura. Godinu ranije ostvarila je 4,94 milijuna eura prihoda i nešto više od 62 tisuće eura neto dobiti.

Pogoršanje poslovanja vidljivo je i iz ostalih financijskih pokazatelja. EBITDA je s gotovo 697 tisuća eura u 2024. pala na 222 tisuće eura u 2025., odnosno za 68 posto, dok je operativni rezultat (EBIT) u prošloj godini bio negativan i iznosio gotovo 220 tisuća eura. Istodobno su kapital i rezerve tvrtke smanjeni s 411 na svega 113 tisuća eura, a ukupna imovina s 2,7 na 1,81 milijun eura. Pad poslovnih rezultata pratio je i pad broja zaposlenih, koji se prema satima rada smanjio s 35 u 2024. na 25 u 2025. godini.

Imovina nula eura

Zanimljivi su i podaci o imovini tvrtke. Iako je Trans Flora krajem prošle godine u bilanci iskazivala imovinu vrijednu 1,81 milijun eura, sud je tijekom postupka utvrdio da tvrtka u zemljišnim knjigama nije evidentirana kao vlasnik ili posjednik nekretnina.

U evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova pronađeno je osam vozila registriranih na Trans Floru, no čak šest njih već je odjavljeno. Među njima su kamioni Renault Magnum iz 1997., Scania iz 2005. i MAN iz 2015. godine te tri prikolice. Najstariji kamion odjavljen je još 2012., a dva vozila tijekom ove godine.

Unatoč činjenici da je većina evidentiranih vozila odjavljena, sud je procijenio da je vrijednost vozila dovoljna za pokrivanje troškova stečajnog postupka. Pritom u rješenju nije navedena njihova konkretna tržišna vrijednost. Slična situacija zabilježena je i kod Autoprijevoza – Sinj, o kojem je Lider nedavno pisao. Ta je prijevoznička tvrtka također pred stečajem, a na popisu njezine imovine nalaze se čak 43 autobusa kojima je iskazana vrijednost od nula eura.

Za stečajnog upravitelja Trans Flore imenovan je Krešimir Fučkar, a vjerovnici imaju 60 dana od objave rješenja za prijavu svojih tražbina. Ispitno ročište, na kojem će se razmatrati prijavljene tražbine, zakazano je za 20. siječnja 2027. godine.