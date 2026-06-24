'Zlatni ključ' - Ericsson Nikola Tesla najbolji veliki izvoznik

Uz Ericsson Nikola Tesla Decospan Mato Furnir najbolji je srednji, a Proizvodnja PG među malim i mikro izvoznicima u 2025.

U sklopu 12. konvencije hrvatskih izvoznika održane u srijedu, a koju je tradicionalno pratila i dodjela nagrada 'Zlatni ključ' za najbolje izvoznike navedeno je i da je najbolji obrtnik izvoznik lani bio Žarko Ban, odnosno njegov obrt Hi-Kon, dok je tvrtka Altpro bila najinovativniji izvoznik. Specijalna nagrada za tehnološki proboj u izvozu u prošloj godini pripala je osječkoj tvrtki Orqa.

Tijekom konvencije koju je organizirala Udruga Hrvatski izvoznici i dodjele nagrada, proglašeni su najbolji i u drugim kategorijama. U kategoriji 'Rastuća tržišta - najbolji izvoznik u Tursku', Zlatni ključ dobila je tvrtka E.G.O. Elektro-komponente, dok je najuspješniji izvoznik u Egipat bila tvrtka Hydromat. Najbolji izvoznik u Kanadu tvrtka je Končar energetski transformatori, a u Saudijsku Arabiju Vertiv Croatia. Najboljim izvoznikom u Francusku za prošlu godinu proglašena je tvrtka Saint Jean Industries, u Slovačku Belupo, a u SAD Pliva.

Laureat u kategoriji najboljeg izvoznika u Mađarsku je tvrtka LTH Metalni lijev, u Austriju Končar - Distributivni i specijalni transformatori, u Srbiju Vetropack Straža, a u BiH Podravka. Zlatni ključ u kategoriji najboljeg izvoznika u Italiju tvrtka je Carel Adriatic, u Sloveniju A.D. Plastik, a u Njemačku Empwr.

Ćorić: Izvozni sektor jedan od najvećih dobitnika EU integracije

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić kazao je na dodjeli nagrada da je značaj hrvatskog izvoznog sektora često veći nego što se ponekad pretpostavlja. Usporedio je prošlogodišnje podatke s onima prije hrvatskog ulaska u EU, istaknuvši da je hrvatski robni izvoz za to vrijeme povećan dva i pol puta, dosegnuvši 25,7 milijardi eura.

- Izvoz je jedan od ključnih stupova hrvatskog gospodarskog razvoja proteklih godina – naglasio je Ćorić, dodavši kako ga posebno ohrabruju rezultati izvoza usluga izvan turističkog sektora. Prihod hrvatskih izvoznika usluga na inozemnim tržištima učetverostručen je u posljednjih 13 godina, dosegnuvši oko šest milijardi eura.

- Riječ je o djelatnostima visoke dodane vrijednosti - od IT-a i poslovnih usluga do inženjeringa – naveo je ministar.

Po njemu, hrvatski izvozni sektor jedan je od najvećih dobitnika europskih integracija kroz koje je Hrvatska prošla u posljednjih 13 godina. Naglasio je da se Hrvatska danas može pohvaliti neuobičajeno dugim razdobljem gospodarskog rasta, koji s kratkim prekidima, naročito početkom pandemije, traje cijelo desetljeće.

Naglasio je i da je hrvatski izvozni sektor najzdraviji dio ekonomije, no priznao je i da se suočava s ogromnim izazovima - od geopolitičke nesigurnosti do manjka radne snage, s čime će se i Europa suočavati idućih desetljeća. Vlada im, s druge strane, pomaže u kontekstu stabilne politike, stabilnog makroekonomskog okruženja u RH, ali i kroz sve moguće poticaje, koji im otvaraju prostor za povećanje produktivnosti. Veliki potencijal daljnjeg rasta vidi u IT sektoru, kreativnim industrijama, ali i u velikim sustavima.

U ime nagrađenih prisutnima se zahvalio predsjednik Uprave tvrtke Ericsson Nikola Tesla Siniša Krajnović, koji je istaknuo da je nagrada Zlatni ključ poticaj svim nagrađenim tvrtkama za daljnji snažni iskorak na međunarodna tržišta. Naglasio je da je posebno važno što nagrada dolazi iz zajednice koja prepoznaje važnost izvoza za razvoj hrvatskog gospodarstva.

Predsjednik Udruge Hrvatski izvoznici Davor Baković rekao je, uz ostalo, da je energija postala geopolitičko oružje. Posebno se osvrnuo na demografske probleme, kako u Hrvatskoj tako i u Europi. Naglasio je da postoji bojazan da bi, bez obzira na aktualnu snažnu poziciju, Europa zbog demografskih problema i sve starijeg stanovništva sve više mogla financirati prošlost, a sve manje budućnost. Uz starost populacije, ukazao je i na pad nataliteta te je izrazio bojazan da ulazimo u desetljeće kada će najveća nestašica biti - nestašica ljudi.