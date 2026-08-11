MySpace se vraća? Vlasnici najavili obnovu platforme

Povratak nekad najpopularnije društvene mreže mogao bi izazvati val nostalgije, no analitičari upozoravaju da tržište danas izgleda posve drukčije

MySpace, koji je sredinom 2000-ih bio najpopularnija društvena mreža na svijetu, mogao bi se uskoro vratiti. Najavili su to sadašnji vlasnici platforme, braća Tim i Chris Vanderhook, osnivači tvrtke Viant Technology, u dokumentarcu naziva 'MySpace'. Braća su čini se prepoznala da korisnici društvenih mreža sve češće na ovu društvenu mrežu gledaju s nostalgijom, te analognim iskustvom umjesto sadržaja vođenim algoritmima.

- Mi smo i dalje vlasnici MySpacea. U ovom smo trenutku čuvari brenda i planiramo ga ponovno pokrenuti. Samo čekamo pravi trenutak. A ako prvi pokušaj ne uspije, pokušat ćemo ponovno - izjavila su braća Vanderhook u dokumentarcu.

Platformu su 2003. godine osnovali Tom Anderson i Chris DeWolfe, a upravo je zahvaljujući Andersonu nastao ikonični profil 'Toma s MySpacea', koji je bio prvi prijatelj svakog novog korisnika. Ovo bi bio drugi pokušaj obnove, nakon što je 2013. godine tvrtka pokušala preusmjeriti platformu u nišnu aplikaciju za otkrivanje glazbe, umjesto punopravne društvene mreže.

Tijekom 2000-ih MySpace je doživio nagli rast popularnosti te je 2006. godine nakratko postao najposjećenija internetska stranica u Sjedinjenim Državama, nadmašivši čak i Yahoo Mail i Google pretraživač. Do toga je uglavnom došlo zbog mogućnosti prilagodbe profila i integracije glazbe, koje su korisnici obožavali. Značajke poput javne ljestvice 'Top 8' najboljih prijatelja i zvučnih zapisa na profilima dodatno su pridonijele visokoj angažiranosti korisnika, a platforma je gotovo bez napora osvojila emo supkulturu i druge alternativne skupine tog razdoblja.

Popularnost je počela opadati oko 2009. godine, ponajviše zbog uspona Facebooka, jer je MySpaceu postajalo sve teže zadržati oglašivače. Niz promjena u vlasništvu i menadžmentu tijekom sljedećih godina dodatno je pridonio padu interesa korisnika.

Opstanak na drukčijem tržištu

MySpace bi mogao imati priliku privući val mlađih korisnika, koji se danas suočavaju s digitalnim zamorom i sve više ih privlače analogni uređaji, jednostavnije društvene mreže te kultura ranih 2000-ih. Korisnici millennial generacije i dalje žude za autentičnošću kakvu je nudio MySpace, bez potrebe za beskrajnim filtrima i stalnim društvenim performansom, a brend i dalje uživa iznimnu prepoznatljivost.

Ipak, analitičari upozoravaju da bi platforma mogla imati velikih poteškoća s ponovnim pokretanjem, s obzirom na to da je tržište danas temeljno drukčije nego sredinom 2000-ih. Trenutačno je izrazito konkurentno i prezasićeno divovima poput Facebooka, Instagrama, TikToka i Snapchata, pa bi izravno natjecanje s njima moglo biti vrlo zahtjevno i znatno otežati pronalazak oglašivača.

Korisnička je baza u posljednjem desetljeću također temeljno promijenjena, a korisnici su danas navikli na feedove vođene algoritmima i sadržaj prilagođen znatno kraćem rasponu pažnje. Ključna tržišta poput SAD-a i EU-a u posljednjih su nekoliko godina doživjela i brze regulatorne promjene, uz sve veći nadzor nad digitalnom sigurnošću i zaštitom podataka.

MySpace je nekada izgubio bitku s Facebookom upravo zbog značajki po kojima je bio jedinstven, glazbe i mogućnosti prilagodbe profila koje su s vremenom postale preglasne, prenatrpane i prekomplicirane za korisnike koji su željeli čišći i jednostavniji feed. Stoga će platforma, ako želi imati ikakve izglede za uspjeh na današnjem tržištu, morati pronaći način da svoju posebnost bolje uskladi s onim što korisnici danas traže, čistim sučeljima i boljom mogućnošću otkrivanja sadržaja.