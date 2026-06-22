AI, zlato i koncerti: novi igrači među 1000 najvećih tvrtki

Lista donosi 96 novih kompanija - softverske tvrtke, trgovce zlatom, građevinare iz regije i poslovne fenomene s milijunskim prihodima.

AI, zlato, koncerti, strani građevinari i tvrtke s jednim zaposlenim ove su godine prodrmali listu 1000 najvećih tvrtki u Hrvatskoj. Nakon nekoliko godina u kojima se činilo da se taj poslovni vrh sve više zatvara za nova imena, poredak za 2025. donosi preokret: među najveće je ušlo čak 96 novih kompanija, znatno više nego godinu prije, kada ih je bilo 63.

U posebnoj Liderovoj publikaciji 1000 najvećih, donosimo tko su novi igrači u vrhu domaćega gospodarstva, koji su sektori najviše iskočili i gdje se kriju najneobičnije poslovne priče ovogodišnje ljestvice.

Od zlata do AI-a

U društvo najvećih ušao je međunarodni trgovac zlatnim polugama Moro&Kunst, kao i Vivus Rent u vlasništvu Željka Radilovića, osnivača Jeftinije.hr, koji je prihode lansirao za 176 posto.

Posebnu pažnju privlači softverska tvrtka Cirtuo, specijalizirana za digitalizaciju nabave i primjenu umjetne inteligencije. S 32,6 milijuna eura prihoda, rastom većim od 600 posto i čak 23,9 milijuna eura dobiti, Cirtuo je dokazao da umjetna inteligencija više nije samo tema konferencijskih panela, već visokoprofitabilna domaća priča.

Na listu 1000 najvećih upisala se i Infinite Show, tvrtka povezana s Markom Perkovićem Thompsonom. Sa samo jednim zaposlenim ostvarila je čak 25 milijuna eura prihoda i 1,3 milijuna eura dobiti.

Ovogodišnja ljestvica donosi i nekoliko iznenađujućih poslovnih skokova. Na sam vrh poretka najvećih uspona probila se Auto kuća Cindrić, ovlašteni koncesionar za Renault i Daciju u Sisačko-moslavačkoj županiji, koja je uz rast prihoda od 77 posto preskočila gotovo 400 pozicija.

Još jedan fenomen s jednim zaposlenim je Brunland Filipa Dragovića, koja je zbog uspješnog izvoza stoke i mesa u Italiju i Libanon napredovala za 375 mjesta na ljestvici najvećih.

Građevinski zamašnjak i procvat nekretnina

Najveći generator novih imena na listi je građevinski sektor s 19 novih članova, što potvrđuje da domaći investicijski ciklus radi punom parom. Taj val ujedno pokazuje da domaća gradilišta sve snažnije privlače inozemne i regionalne igrače, poput albanskog A&Y Constructiona, turskog Akfena, angažiranog na obnovi KBC-a Sestre milosrdnice te slovenskog Kostak-graditeljstva.

Nekretninski sektor bilježi pravi procvat: dobit mu je porasla 92 posto, prihodi 91,6 posto, a golemi kapital očito i dalje nalazi sigurno utočište u kvadratima i zemljištima.

Istodobno, sektor elektroničke opreme i optike ostvario je rast dobiti od 103 posto, predvođen labinskim Carel Adriaticom i osječkim proizvođačem dronova Orqa. Taj mini-sektor, koji čine samo četiri tvrtke, posebno je zanimljiv jer čak 72 posto prihoda ostvaruje na stranim tržištima.

Tko su najzanimljiviji novi igrači, koji su sektori najviše rasli, gdje se kriju najneobičnije poslovne priče te brojne druge analize trendova, poslovanja i sektorskog plasmana kompanija moći ćete pročitati u posebnom izdanju 1000 najvećih, koje će biti objavljeno u srijedu 24. lipnja u digitalnom izdanju, a u četvrtak 25. lipnja uz tiskano izdanje Lidera.