Orqa širi obrambeni biznis: strateško partnerstvo s Kanadom

Suradnja Orqe i kanadskog Remote Robotica traje od prošle godine, no danas ulazi u novu fazu. Potpisivanju će nazočiti i premijer Plenković

Osječka tvrtka Orqa i kanadska tvrtka Remote Robotic potpisat će danas u Torontu sporazum o razumijevanju kojim uspostavljaju strateško partnerstvo u obrambenoj industriji. Suradnja će obuhvatiti integraciju umjetne inteligencije, naprednu proizvodnju bespilotnih sustava (UAS) te potporu obuci Oružanih snaga Kanade, a sporazum će biti potpisan tijekom gospodarskog susreta poslovnih zajednica Hrvatske i Kanade. BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec. Prijavi se

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