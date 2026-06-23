Biznis i politika

Orqa širi obrambeni biznis: strateško partnerstvo s Kanadom

23. lipnja 2026.
Vlatko Matijević, Srđan Kovačević i Ivan Jelušić - osnivači Orqe

Vlatko Matijević, Srđan Kovačević i Ivan Jelušić, osnivači Orqe

Donatella Pauković
Donatella Pauković

Suradnja Orqe i kanadskog Remote Robotica traje od prošle godine, no danas ulazi u novu fazu. Potpisivanju će nazočiti i premijer Plenković

Osječka tvrtka Orqa i kanadska tvrtka Remote Robotic potpisat će danas u Torontu sporazum o razumijevanju kojim uspostavljaju strateško partnerstvo u obrambenoj industriji. Suradnja će obuhvatiti integraciju umjetne inteligencije, naprednu proizvodnju bespilotnih sustava (UAS) te potporu obuci Oružanih snaga Kanade, a sporazum će biti potpisan tijekom gospodarskog susreta poslovnih zajednica Hrvatske i Kanade.

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