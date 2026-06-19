Ćorić: Člana Uprave ne treba diskvalificirati jer je član stranke

Država u reformi korporativnog upravljanja u poduzećima u svom vlasništvu ipak ne odustaje od bitne uloge u procesu izbora vodećih ljudi

Država mijenja model izbora vodećih ljudi državnih poduzeća, ali ipak ne odustaje od bitne uloge u njihovu izboru. U petak je u Ministarstvu financija javnosti predstavljen paket provedbenih propisa za reformu korporativnog upravljanja koji bi trebao omogućiti profesionalizaciju vođenja tih kompanija čiji prihod prelazi desetak milijardi eura. Novom regulativom, koja se donosi u kontekstu pristupanja Hrvatske Organizaciji za ekonomsku suradnju i razvitak, Vladi će biti omogućeno i da smijeni članove uprava ako ne ispune ciljeve koje je pred njih postavila, ali i ako se nađu pod lupom pravosuđa.

Kako je u uvodnom dijelu istaknuo potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić, u sljedećih nekoliko mjeseci u potpunosti će biti dovršen okvir za upravljanje poduzećima u vlasništvu Republike Hrvatske. Riječ je o 39 tvrtki od posebnog interesa za državu, a pored njih tu je još i devet ostalih kompanija u većinskom te 96 poduzeća u manjinskom vlasništvu države koja su, odnosno koja će i dalje biti pod kontrolom Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Vlada kao središnja točka

Na lokalnoj razini, tu je i više od 750 poduzeća u nadležnosti jedinica lokalne i regionalne samouprave. - Naš fokus su, naravno, pravne osobe od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Ključan razlog za to je njihov značaj za domaće gospodarstvo. Od ukupno 14 milijardi eura prihoda pravnih osoba u vlasništvu kako Republike Hrvatske tako i jedinica lokalne i regionalne samouprave, 11,4 milijarde odnosi se upravo na ranije spomenutih 39 društava od posebnog interesa – kazao je Ćorić.