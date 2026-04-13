Dvije tvrtke, isto ime: što učiniti da se ne zbunjuju klijenti?

Poduzetnica se suočila s obrtom u blizini koji koristi isti naziv kao njezina tvrtka, a Google Maps ih dovedu na sjedište susjednog obrta

Naišao sam na tekst u kojem poduzetnica piše da je vlasnica j.d.o.o.-a gotovo osam godina. Naravno, ta tvrtka posluje pod određenim nazivom, no nedavno je samo kilometar od njezina sjedišta jedan obrtnik otvorio obrt s identičnim nazivom. Pita se kako je to moguće.

To je stvarno nezgodna situacija za poduzetnicu i svakako to treba riješiti. U nastavku piše da je sama istraživala koje su joj mogućnosti za reakciju i navodi da obrti nisu registrirani na trgovačkom sudu, nego u Obrtnom registru, pa se zbog toga pita imaju li zbog dva različita registra pravo odabrati isti naziv. 'To, naravno, dovodi u zabludu moje stalne klijente, koji misle da sam preselila tvrtku na tu adresu, a i one nove koje upute na Googleu odvedu na adresu tog obrta', piše poduzetnica.

Nije ona jedina kojoj se dogodila takva situacija, s vremena na vrijeme pojavi se takvih primjera na poslovnoj sceni. Neću otkriti toplu vodu ako joj predložim da najprije uljudno razgovara s obrtnikom pa da mu u krajnjoj liniji, bude li nerazuman, zaprijeti tužbom. Pretpostavimo da je obrtnik to učinio nenamjerno, stoga bi u takvom slučaju vjerojatno uljuđeni razgovor mogao sve riješiti. Obrtnik je možda pretražio Obrtni registar i vidio da takvog naziva nema pa ga je odlučio registrirati ne obraćajući pozornost na Sudski registar trgovačkih sudova. Problem i jest u tome što ta dva sustava nisu međusobno usklađena u imenima, zbog čega se može dogoditi da dva različita pravna oblika imaju isti ili vrlo sličan naziv.