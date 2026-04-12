AI agenti su kao novi HTML: mijenjaju pravila igre

Tvrtke žure s uvođenjem autonomnih AI agenata, ali sigurnosni izazovi i nadzor postaju ključni problemi, jer agenti nisu samo chatbot

Kad Jensen Huang nešto usporedi s Linuxom ili HTML-om, poslovni svijet obično zastane i posluša. Na Nvidijinoj konferenciji GTC u San Joseu sredinom ožujka šef jedne od najvrjednijih kompanija na svijetu napravio je upravo to. OpenClaw, open-source platforma za autonomne AI agente austrijskog developera Petera Steinbergera postala je, prema njegovim riječima, najveći i najbrže rastući open-source projekt u povijesti čovječanstva, a Huang je bio jasan u poruci koja se odmah proširila korporacijskim svijetom: svaka tvrtka danas mora imati strategiju za OpenClaw​, baš kao što je nekad morala imati strategiju za uvođenje mrežne stranice ili rješenja u oblaku. Ono što je nekad bio HTML, danas je OpenClaw, i tvrtke koje to ignoriraju riskiraju da za godinu ili dvije gledaju konkurenciju kako automatizirano obavlja poslove za koje one i dalje troše ljude i vrijeme.

OpenClaw, naime, nije još jedan chatbot. Za razliku od klasičnih AI 'inovativnih' alata koji odgovaraju na pitanja ti agenti donose odluke, provode akcije i izvršavaju složene zadatke s više koraka uz minimalan ljudski nadzor. Huang je to ilustrirao primjerom iz svakodnevice: zamislite da agentu date zadatak da projektira kuhinju. On ne daje savjet, nego odlazi iz razgovora, uči potrebne alate, izrađuje dizajn, analizira ga i poboljšava, sve samostalno. Nvidia je odmah uz OpenClaw lansirala vlastiti NemoClaw, tzv. enterprise-verziju koja na tu open-source osnovu dodaje sigurnosne protokole, zaštitu privatnosti podataka i alate za upravljanje, jer upravo su sigurnost i kontrola postale ključno pitanje za svaku ozbiljnu korporacijsku primjenu. Zanimljivo je da NemoClaw nije vezan isključivo uz Nvidijine GPU-ove, što znači da je pristupačan i tvrtkama koje se ne koriste Nvidijinom hardverskom infrastrukturom.

Preveliki privilegiji

Igor Lasić, viši potpredsjednik za tehnologiju u ReversingLabsu, tvrtki koja se bavi kibernetičkom sigurnošću, na primjenu AI agenata u poduzećima gleda iz kuta koji mnogi entuzijasti preskaču. Dok tehnološka zajednica slavi brzinu kojom OpenClaw osvaja tržište, Lasić podsjeća na to da brzina uvođenja i zrelost tehnologije nisu ista stvar.