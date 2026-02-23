Kamo ide novac najvećeg proizvođača čipova na svijetu?

Nvidia je lani sudjelovala u 86 investicijskih krugova diljem svijeta, a sad priprema i ulaganje od 30 milijardi dolara u OpenAI

Nvidia je u četvrtom tromjesečju 2025. kupila udjele u Intelu, Synopsysu i Nokiji u ukupnoj vrijednosti oko tri milijarde dolara te napustila ulaganje u britansku tvrtku ARM. Istovremeno, američki proizvođač čipova priprema i ulaganje od 30 milijardi dolara u OpenAI, tvorca ChatGPT-a.

Podsjetimo, prošle je godine Nvidia sudjelovala u čak 86 investicijskih krugova diljem svijeta, od čega 14 u europske tvrtke, dvostruko više nego godinu ranije.

Intel na vrhu

Najveće pojedinačno ulaganje bila je kupnja više od 214 milijuna dionica Intela, što odgovara iznosu od pet milijardi dolara po dionici od 23,28 dolara. Dogovor najavljen u rujnu 2025. predviđa da će Nvidia Intelove procesorske tehnologije ugraditi u vlastite sustave, a suradnja joj ujedno otvara mogućnost da neke od svojih čipova proizvodi na američkom tlu. Od objave dogovora Intelove dionice porasle su za više od 44 posto, a Intel sada čini gotovo 61 posto ukupnog Nvidijinog portfelja ulaganja.

Usporedno s tim, Nvidia je u potpunosti prodala udjel u britanskoj tvrtki ARM, dizajneru čipova čije je preuzimanje regulatorna tijela ranije blokirala. Nvidia je već ranije, početkom 2025., kupila udjel u tvrtki CoreWeave, pružatelju računalne infrastrukture u oblaku, neposredno prije njezina izlaska na burzu u ožujku. Od tada su dionice CoreWeavea porasle za 129 posto.

Synopsys i Nokia

U prosincu 2025. Nvidia je za dvije milijarde dolara kupila dionice tvrtke Synopsys, jednog od najvećih svjetskih pružatelja softvera za projektiranje poluvodiča, po cijeni od 414,79 dolara po dionici. Dionice Synopsysa osjetno su pale u rujnu nakon slabijih poslovnih rezultata, a analitičari HSBC-a nedavno su snizili preporuku za tu dionicu s kupnje na držanje te spustili ciljnu cijenu s 545 na 455 dolara.

Nokia, finska tvrtka koja je nekad vladala svjetskim tržištem mobitela, danas je važan dobavljač mrežne opreme za podatkovne centre. Nvidia je u nju u listopadu 2025. uložila milijardu dolara. Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang tada je izjavio da je telekomunikacijska infrastruktura kritična nacionalna infrastruktura te da zajedno s Nokijom opremaju operatere za izgradnju inteligentnih mreža.

Nastavak ulaganja u OpenAI

Nvidia planira uložiti 30 milijardi dolara u OpenAI u sklopu novog kruga prikupljanja kapitala vrijednog oko 100 milijardi dolara. Ovoga puta Nvidia bi za uzvrat dobila dionice OpenAI-a, bez ikakve obveze da OpenAI kupuje Nvidiine čipove. To je bitna razlika u odnosu na prethodni dogovor vrijedan 100 milijardi dolara koji je propao početkom veljače jer se nikada nije radilo o čvrstoj obvezi, nego tek o pismu namjere. Vijest o propalom dogovoru potresla je tržišta koja su već bila uznemirena zbog straha da će automatizacija ugroziti radna mjesta i oštetiti globalne softverske kompanije.

OpenAI se u novom krugu procjenjuje na 730 milijardi dolara, što je gotovo dvostruko više od procjene Anthropica, koji je početkom veljače prikupio 30 milijardi dolara. Uz Nvidiju, u ulaganju bi trebali sudjelovati Amazon, SoftBank i Microsoft. ChatGPT je u godinu dana izgubio znatan dio tržišnog udjela, s 86,7 na 64,5 posto, a OpenAI sada zaostaje za Anthropicom na tržištu poslovnog softvera. OpenAI je počeo testirati oglašavanje unutar platforme, na što je Anthropic odgovorio nizom javnih oglasa kojima napada tu praksu.

Zanimljivo je i da OpenAI diverzificira nabavu čipova, sklapajući dogovore s Nvidijinim konkurentima AMD-om i Broadcomom. Naravno, ni to nije idealna suradnja, s obzirom da je izvršni direktor Broadcoma Hock Tan rekao investitorima u prosincu prošle godine da od suradnje s OpenAI-jem ne očekuje puno u 2026.

Europa na radaru

Nvidia je prošle godine uložila u 14 europskih tehnoloških tvrtki, dvostruko više nego godinu ranije. Među najvećim ulaganjima ističe se francuski Mistral, jedan od vodećih europskih laboratorija za razvoj jezičnih modela, u čiji je krug od 1,7 milijardi eura Nvidia ušla u rujnu, uz procjenu vrijednosti od 11,7 milijardi eura.

Britanska tvrtka Nscale, koja gradi podatkovne centre, privukla je ulaganje od 500 milijuna funti nakon što je Jensen Huang osobno najavio suradnju na konferenciji u rujnu. Tvrtka Quantinuum dobila je sudjelovanje u krugu od 600 milijuna dolara za razvoj kvantnog računalstva, uz procjenu vrijednosti od deset milijardi dolara.

Nvidia je uložila i u Revolut, fintech tvrtku procijenjenu na 75 milijardi dolara i ujedno najvrjedniji europski startup, zatim u Lovable koji razvija alate za programiranje i koji je u prosincu procijenjen na 6,6 milijardi dolara te u njemački laboratorij Black Forest Labs koji razvija modele za stvaranje vizualnog sadržaja, uz procjenu od 3,25 milijardi dolara.

Na popisu su još i britanski CuspAI koji razvija platformu za otkrivanje novih materijala, francuski Scintil Photonics koji radi na poluvodičkim komponentama za prijenos podataka u podatkovnim centrima te britanski PolyAI koji razvija glasovne asistente za korisničku službu. Ulaganja se, naravno, nastavljaju i u 2026. godini. Britanski startup Synthesia koji razvija alate za stvaranje video sadržaja upravo je zatvorio novi krug od 200 milijuna dolara uz Nvidijino sudjelovanje.

Dionice stagniraju unatoč snažnim rezultatima

Dok Nvidia troši milijarde na strateška partnerstva, njezine dionice već mjesecima stagniraju. Od početka četvrtog tromjesečja porasle su svega 1,7 posto, što je manje od rasta šireg američkog tržišta u istom razdoblju. Dionice kompanije pale su nakon posljednja dva kvartalna izvještaja, bez obzira na rezultate, a investitori su sve skeptičniji prema golemim iznosima koji se ulijevaju u razvoj novih tehnologija.

Podsjetimo, Nvidia ove srijede objavljuje rezultate za četvrto tromjesečje i poslovnu godinu. Analitičari očekuju snažne brojke, ali upozoravaju da ni to možda neće biti dovoljno za pomak prema gore, otkriva Bloomberg. Dionicom se trenutno trguje po omjeru cijene i zarade ispod 24, što je blizu najniže razine u pet godina i znatno ispod petogodišnjeg prosjeka od oko 38.