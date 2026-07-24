HNB upozorava na povratak promjenjivih kamata na kredite

Kod stambenog kredita od 150 tisuća eura rast kamate za jedan bod mogao bi povećati ukupnu otplatu za gotovo 24 tisuće eura

Hrvatska narodna banka (HNB) istaknula je u petak da banke opet u sve većoj mjeri nude stambene kredite uz promjenjive ili kombinirane kamatne stope, što građani moraju imati na umu kod podizanja kredita, s obzirom i na potencijalni rizik rasta iznosa mjesečnih rata.

Prema riječima izvršne direktorice HNB-ovog sektora financijske stabilnosti Maje Bukovšak, od početka ove godine banke su, nakon oko dvogodišnjeg razdoblja kada su stambene kredite nudile gotovo isključivo uz fiksne kamatne stope, počele vraćati u svoju ponudu kredite uz promjenjive stope ili pak uz kombinirane, što znači da je u početnom razdoblju, najčešće pet ili sedam godina, kamata fiksna, a kasnije promjenjiva.

Ta početna 'fiksnost' se potrošaču može činiti kao dobra prilika, s obzirom i na vjerojatno nešto nižu kamatu, no, upozoravaju iz HNB-a, mora uzeti u obzir da će se nakon isteka razdoblja fiksacije ta kamatna stopa i mijenjati.

"Svatko onda mora, u ovisnosti o svojim preferencijama, odlučiti što je za njega povoljnije - želi li sigurnost fiksne kamatne stope ili promjenjivost varijabilne, koja je možda u nekoj banci i u nekoj ponudi za određeni dio nešto niža", istaknula je Bukovšak.

Napominje da su varijabilne kamatne stope i ranije bile standardni element u ponudi banaka, a ta varijabilnost znači da su vezane uz jedan od referentnih parametara, najčešće EURIBOR, i to šestomjesečni, te se dva puta godišnje potrošaču usklađuje visina kamata.

Negativni scenarij

Dakle, kod podizanja kredita s promjenjivom kamatnom stopom, iz HNB-a upućuju potrošače da se informiraju koliko bi iznosile njihove obveze u slučaju da im, primjerice, kamatna stopa na kredit poraste za jedan postotni bod ili više.

U HNB-u su na brifingu za medije i predstavili jedan takav scenarij, pa tako primjerice za stambeni kredit od 150.000 eura, podignut na 25 godina, uz kamatnu stopu od 2,9 posto, mjesečni anuitet bi iznosio 703,55 eura. U slučaju, pak, da kamatna stopa skoči na 3,9 posto, mjesečna rata bi porasla za gotovo 80 eura, što bi godišnje iznosilo 957 eura, a za ukupno vrijeme trajanja kredita gotovo 24 tisuće eura.

Iz scenarija je razvidan i posebno značajan utjecaj promjene kamatnih stopa kod kredita s duljim rokovima otplate, pa iz HNB-a poručuju da je važna pravovremena reakcija potrošača, ukoliko zbog povećanja kamata procijene da bi u budućnosti mogli imati poteškoća u podmirivanju obveza.

Iz središnje banke kao primarni cilj ističu osiguranje transparentnosti za potrošače, pri čemu za preveniranje kamatnog rizika skreću i pažnju da na svojoj internetskoj stranici imaju informativnu listu ponude kredita po bankama.

Visoka razina zaštite potrošača

Visoku razinu zaštite potrošača apostrofirale su i savjetnica u HNB-ovoj direkciji za regulativu zaštite potrošača i financijsku pismenost Ana Pisačić i glavna stručna suradnica u direkciji za nadzor tržišnog ponašanja Jelena Radosović.

Pisačić je istaknula da u slučaju promjene kamatne stope banke potrošače o tome moraju informirati najmanje 15 dana prije same primjene novih kamata, uz definiranje novog otplatnog plana. Pritom potrošači imaju i mogućnost u vremenskom roku od tri mjeseca prije vremena otplatiti kredit, bez dodatnih naknada, napominje Pisačić.

Radosović je naglasila da postoje i strogo regulirana zakonska ograničenja maksimalnih iznosa nominalnih kamatnih stopa, a upravo kako bi se spriječio eventualni cjenovni šok prilikom otplate kreditnih obveza. Tako trenutna maksimalna nominalna kamata za stambene kredite iznosi 3,84 posto, a za ostale potrošačke kredite osam posto.