Biznis i politika

AfD je nadomak vlasti, njemački gospodarstvenici upozoravaju na posljedice

9. rujna 2026.
Ulrich Siegmund, AfD, desnica, Njemačka
foto Shutterstock
Ksenija Puškarić
Ksenija Puškarić
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Nakon izbornog potresa počinje bitka za vlast u Saskoj-Anhaltu, dok raste pritisak na kancelara Friedricha Merza

Nitko nas se ne mora bojati! – tim se riječima javnosti obratio Tino Chrupalla, jedan od čelnika Alternative za Njemačku (AfD), jutro poslije izbora koji su promijenili cijeli politički poredak njemačke pokrajine Saske-Anhalta izazvavši potres čije će se sekundarne vibracije još dugo osjećati u Njemačkoj, a i diljem kontinenta.

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