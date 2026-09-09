Biznis i politika
AfD je nadomak vlasti, njemački gospodarstvenici upozoravaju na posljedice
9. rujna 2026.
foto Shutterstock
Nakon izbornog potresa počinje bitka za vlast u Saskoj-Anhaltu, dok raste pritisak na kancelara Friedricha Merza
Nitko nas se ne mora bojati! – tim se riječima javnosti obratio Tino Chrupalla, jedan od čelnika Alternative za Njemačku (AfD), jutro poslije izbora koji su promijenili cijeli politički poredak njemačke pokrajine Saske-Anhalta izazvavši potres čije će se sekundarne vibracije još dugo osjećati u Njemačkoj, a i diljem kontinenta.
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