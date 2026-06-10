Tehnološki sektor u padu zbog sukoba u Iranu, oči uprte u IPO SpaceX-a

Geopolitički potres na Bliskom istoku prekinuo je oporavak Wall Streeta, dok investitori s oprezom iščekuju izlazak Muskovog giganta na burzu

Na Wall Streetu je u utorak, nakon nesigurnog trgovanja, Dow Jones indeks blago porastao, dok je S&P 500 indeks pao jer se tehnološki sektor ponovno našao pod pritiskom.

Dow Jones indeks ojačao je 0,17 posto, na 50.872 boda, no S&P 500 skliznuo je 0,26 posto, na 7.386 bodova, a Nasdaq 0,97 posto, na 25.678 bodova.

Na samom početku trgovanja činilo se da će se tehnološki sektor nastaviti oporavljati od oštrog pada u petak. Znatno su porasle cijene dionica proizvođača čipova, pa je PHLX indeks poluvodičkog sektora porastao 3 posto. Stoga su u plusu bili i S&P 500 te Nasdaq indeks.

Međutim, tada je predsjednik SAD-a Donald Trump objavio da je Iran srušio američki helikopter Apache koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem te poručio da SAD mora odgovoriti na taj napad.

Nedugo nakon te poruke američka je vojska pokrenula napade na Iran, što je ponovno dovelo u pitanje mirovne pregovore na Bliskom istoku.

Zbog toga je tržište izgubilo na zamahu, pa su cijene dionica pale. Tako je, nakon početnog rasta, S&P 500 indeks tehnološkog sektora pao 1,8 posto, a PHLX indeks poluvodičkog sektora 1,9 posto.

Posljedično, u minusu su završili i S&P 500 i Nasdaq indeks.

U fokusu SpaceX

Ulagači su oprezni i zbog toga što će se u petak na tržištu početi trgovati dionicama SpaceX-a. Ta tvrtka multimilijardera Elona Muska za raketne tehnologije i satelitske komunikacije planira prikupiti najmanje 75 milijardi dolara, uz procjenu vrijednost kompanije od 1.750 milijardi dolara, što će biti dosad najveća inicijalna javna ponuda (IPO) u povijesti.

„Ova inicijalna javna ponuda dionica je ogromna. Svaka tvrtka za upravljanje investicijama u zemlji priča o SpaceX-u i razmatra mogućnosti. Čak i ako su odlučili da ne kupuju, čitaju vijesti, vide najave novih ugovora... Priče o Elon Musku su posvuda. Ne možete to izbjeći. Svi znamo da će trgovanje u petak biti ludo. Bit će vrlo nestabilno“, objašnjava Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital Management.

I na većini europskih burzi cijene su dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,41 posto, na 10.227 bodova, a frankfurtski DAX 0,74 posto, na 24.443 boda. Pariški CAC ojačao je, pak, 0,05 posto, na 8.203 boda.

Azijske burze prate pad Wall Streeta

Na azijskim su burzama u srijedu cijene dionica pale, kao i na Wall Streetu dan prije, dok su cijene nafte porasle zbog ponovnog rasta napetosti na Bliskom istoku.

MSCI indeks azijsko pacifičkih dionica bio je u 7,00 sati u minusu 0,6 posto.

Pritom su cijene dionica u Šangaju, Hong Kongu, Japanu i Južnoj Koreji pale između 0,6 i 2,2 posto, dok su u Australiji i Indiji porasle između 0,1 i 0,3 posto.

Pad većine indeksa posljedica je novog rasta napetosti na Bliskom istoku, nakon što je jučer Iran srušio američki helikopter Apache, koji je patrolirao Hormuškim tjesnacem, a američka vojska pokrenula napade na Iran.

Iran je rano jutros uzvratio napadima na američke vojne baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu, umanjujući nade da će se uskoro sklopiti mirovni sporazum između Washingtona i Teherana i zaustaviti širi sukob na Bliskom istoku.

Tako burze prate jučerašnji pad Wall Streeta. Doduše, Dow Jones indeks ojačao je 0,17 posto, no S&P 500 skliznuo je 0,26, a Nasdaq 0,97 posto.

Pritom su najviše pale cijene dionica tehnoloških kompanija. S&P 500 indeks tehnološkog sektora pao je 1,8 posto, a PHLX indeks poluvodičkog sektora 1,9 posto.

Cijene nafte porasle

A zbog rasta napetosti na Bliskom istoku cijene su nafte porasle. Na londonskom je tržištu cijena Brent barela jutros ojačala 0,49 posto, na 91,90 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 0,54 posto, na 88,70 dolara.

Dolar ojačao

Na valutnim je tržištima, pak, vrijednost dolara prema košarici valuta porasla.

Dolarov indeks, koji pokazuje vrijednost američke u odnosu na šest najvažnijih svjetskih valuta, kreće se jutros oko 100,02 boda, dok je jučer u ovo doba iznosio 99,92 boda.

Pritom je tečaj dolara prema japanskoj valuti porastao s jučerašnjih 160,20 na 160,35 jena.

Američka je valuta ojačala i u odnosu na europsku, pa je cijena eura skliznula na 1,1540 dolara, dok je jučer u ovo doba iznosila 1,1545 dolara.