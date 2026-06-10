RBI osigurao većinski udio u Addiku

Privremeni podaci austrijske grupacije potvrđuju da je ponudu prihvatio i Alta Group, dok konačni rok za ostale dioničare istječe potkraj srpnja

Raiffeisen Bank International objavio je privremene rezultate svoje dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Addiko Bank AG. Prema službenim podacima od devetog lipnja ove godine, austrijska bankarska grupacija primila je izjave o prihvaćanju ponude za ukupno 9.831.951 dionicu, što predstavlja 50,42 posto svih izdanih dionica Addiko banke.

U navedeni postotak uključen je i paket dionica u vlasništvu tvrtke Alta Group iz Srbije koja je deponirala svojih 1.878.167 dionica, odnosno 9,63 posto udjela u Addiku.

Dobrovoljna javna ponuda za stjecanje kontrole pokrenuta je četrnaestog svibnja u skladu s austrijskim Zakonom o preuzimanju i odnosi se na sve izdane i nepodmirene dionice Addika bez nominalne vrijednosti.

Iako je Raiffeisen Bank International ovim korakom prešao prag od pedeset posto, konačni ishod i ukupna konsolidacija vlasništva bit će poznati nakon 22. srpnja u 17 sati, do kada ostali dioničari Addika imaju rok za predaju svojih izjava o prihvaćanju.