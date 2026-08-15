Najveći problem investitora nije na burzi, nego u vlastitoj glavi

U poslovanju nas često nagrađuje brza reakcija, ali ono što je prednost u poslovanju može postati slabost u investiranju

piše: Emilio Gučec

Tijekom godina rada s klijentima primijetio sam obrazac koji se stalno ponavlja. Bez obzira na to razgovaram li s poduzetnicima, menadžerima ili ljudima koji su godinama stvarali kapital, jedna stvar ostaje ista: ljudi koji u poslu donose racionalne odluke često na tržištima kapitala počnu razmišljati mnogo manje racionalno nego što misle. Ne zato što odjednom zaborave analizirati podatke, nego zato što svi imamo sklonost pretjerano vjerovati onomu što smo upravo proživjeli.

Od panike do euforije

Najbolji je primjer 2020. godina. Tijekom proljeća tržišta su se urušavala, gospodarstva zatvarala i mnogi su ozbiljno razmišljali o prodaji dugoročnih portfelja jer su vjerovali da slijedi dugotrajna kriza. Manje od godinu i pol poslije situacija se potpuno promijenila: tehnološke dionice rušile su rekorde i investitori su se više bojali propustiti rast nego izgubiti novac. U samo nekoliko kvartala tržište je prošlo put od panike do euforije.

To je jedna od najvažnijih lekcija za svakog investitora. U poslovanju nas često nagrađuje brza reakcija, ali ono što je prednost u poslovanju može postati slabost u investiranju. Ako tržište raste, lako povjerujemo da će rast trajati godinama; ako pada, uvjerimo se da najgore tek dolazi. Jedna od najskupljih investicijskih pogrešaka upravo je pretpostavka da će se posljednjih godinu dana nastaviti i sljedećih deset.