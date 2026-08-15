Woodstock: Vrhunac sna o nenasilju pod simbolom mira i Mercedesa
Festival na kojem je kulminirao antiratni i hipijevski pokret financijski je propao, ali je gurnuo rock prema još većoj popularnosti
U petak 15. kolovoza 1969., na dan kada je prije 24 godine Japan objavio kapitulaciju, čime je Drugi svjetski rat praktički završio, počeo je Woodstock Music & Art Fair. Održan je na farmi Maxa Yasgura u Bethelu u saveznoj državi New York, 70 kilometara udaljenoj od gradića po kojem je dobio ime, a koji nije imao kapacitete za tako velik broj ljudi.
Zamišljen kao trodnevno okupljanje, zbog brojnih kašnjenja protegnuo se na četiri dana. Okupio je gotovo pola milijuna ljudi i postao jedan od najpoznatijih događaja u povijesti popularne kulture.
Simbol hipijevskog pokreta
Woodstock se danas pamti kao vrhunac hipijevskog pokreta i ideala ‘mira, ljubavi i glazbe’. U vrijeme Vijetnamskog rata predstavljao je simbol generacije koja je zagovarala nenasilje, toleranciju i društvene promjene.
Na pozornici se tijekom festivala izmijenilo tridesetak izvođača, među kojima su bili Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, Jefferson Airplane, Santana, Creedence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young, Grateful Dead, Joe Cocker, Joan Baez, Ravi Shankar...
Zašto nije bilo Dylana?
Najzvučniji i najzačudniji izostanak bio je onaj Boba Dylana, koji je živio nedaleko od mjesta održavanja festivala. Bio je nezadovoljan stalnim dolascima obožavatelja i hipija, od kojih su neki i kampirali na njegovom posjedu. Nije se želio poistovjetiti s tim pokretom, a i dobio je ogroman honorar i status glavne zvijezde na britanskom festivalu Isle of Wight, kamo je otputovao na dan početka festivala u Woodstocku.
Ipak, nastupio je The Band, sastav koji je godinama pratio Dylana na koncertima i s kojim je snimio neke od najutjecajnijih radova druge polovice šezdesetih.
Festival kao poslovni fijasko
Woodstock je bio poslovni paradoks. Kao organizacijski i poslovni pothvat u početku je doživio gotovo potpuni fijasko. Prodano je mnogo manje ulaznica nego što je na kraju ljudi stiglo na lokaciju, ograde i kontrolne točke ubrzo su prestale imati smisla, a festival je praktički postao besplatan. Organizatori su se suočili s golemim logističkim problemima, nestašicama hrane, prometnim kolapsom, jakom kišom i morem blata koje je prekrilo polja.
Atmosferu festivala dodatno su obilježili oblaci dima marihuane, improvizirana kampiranja i osjećaj zajedništva koji je unatoč kaosu pridonio tome da festival prođe bez većih nasilnih incidenata. Upravo je ta kombinacija idealizma, neformalnosti i prividne slobode stvorila mit o Woodstocku koji traje više od pola stoljeća.
Komercijalni uspjeh filma i albuma
Međutim, ono što je na terenu izgledalo kao financijska katastrofa ubrzo se pretvorilo u veliki komercijalni uspjeh. Dokumentarni film Woodstock i trostruki live album Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More, objavljen 1970., ostvarili su veliku popularnost i značajnu zaradu, a album je vrlo brzo stekao zlatnu, a kasnije i dvostruku platinastu nakladu.
Woodstock nije bio prvi veliki open-air. Mnogi festival Monterey Pop iz 1967., koji je okupio oko 50.000 ljudi, nazivaju 'nultim Woodstockom', a prethodila su mu i masovna okupljanja u Miamiju, Atlanti, Atlantic Cityju, Denveru i Newportu. No, nigdje se nisu tako snažno spojile glazba, kontrakultura, politika i mediji, pa je upravo Woodstock ostao upamćen kao simbol cijele jedne epohe.
Kako je kontrakultura postala mainstream
Iako nije stvorio rock glazbu niti ju je prvi pretvorio u masovni fenomen, Woodstock je snažno pridonio njezinu globalnom utjecaju. Festival je pokazao koliku društvenu i tržišnu snagu ima nova generacija slušatelja te je potvrdio status rock-glazbenika kao međunarodnih zvijezda.
Zato se Woodstock može promatrati na dva načina: kao najveće slavlje kontrakulture šezdesetih godina i kao trenutak kada je ta ista kontrakultura počela ulaziti u mainstream. Festival je bio vrhunac sna o miru, slobodi i zajedništvu, ali i jedna od prekretnica na putu kojim će rock glazba postati jedna od najutjecajnijih i najprofitabilnijih grana svjetske industrije zabave.
Uostalom, cijeli je događaj bio obilježen simbolikom mira. A iz današnje perspektive mnogima se čini da je već tada, barem u naznakama, imao i obrise simbola Mercedesa.